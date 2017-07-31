ثامر السليم

بـ «اليباب» وباقات الورد ودموع الفرح، استقبل أهالي الطلبة المشاركون في رحلة حفاظ المدينة الـ 13 التابعة لمركز تاج الوالدين بعد دورة مدتها 30 يوما في المدينة المنورة.



وفي هذا السياق، قال مدير الإدارة العامة للطيران المدني م.يوسف الفوزان: «تشرفنا باستقبال كوكبة كبيرة من حفظة كتاب الله وهذا شرف لنا قبل ان يكون لهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية».



من جانبه، قال المشرف العام لرحلة حفاظ المدينة محمد القصار ان رحلة حفاظ المدينة مستمرة للسنة الـ 13 على التوالي والتي ينظمها مركز تاج الوالدين التابع لجمعية الإصلاح الاجتماعي والتي انطلقت منذ 2004 ومدتها تقريبا شهر كامل في المسجد النبوي ونختمها دائما في رحلة الى العمرة.



وعن عدد المسجلين في هذه الرحلات قال القصار: إن عدد المسجلين في هذه الرحلات بلغ أكثر من 400 مشترك منذ بدء الرحلات الى يومنا هذا ختم كتاب الله ما يقارب الـ 59 طالبا، وهذه السنة تكللت بختم 3 من الطلبة وهم كل من عبدالله الكندري ومشعل المطيري وعبدالقادر العبدالجادر، ومن الجميل في هذه الرحلة أن اكثر من 20 مشاركا ممن شارك معنا في الرحلات السابقة هم الآن يأمون المصلين سواء في الرواتب أو في شهر رمضان المبارك بالإضافة الى مشاركتهم في المسابقات الدولية بتمثيلهم الكويت وحصولهم على مراكز متقدمة في تلك المسابقات وكذلك 8 من المشاركين حصلوا على السند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الحرم النبوي.



وعن عدد المشاركين في هذه الرحلة من الطلبة قال القصار: ان عدد المشاركين من الطلبة بلغ 20 مشاركا وأعمار المشاركين من 13 الى 18 عاما بالإضافة الى 5 إدارة الرحلة وكان الهدف في هذه الرحلة هو حفظ 5 أجزاء من القرآن خلال الرحلة، وأتم أغلب المشاركين حفظ المنهج المطلوب مع حرصنا على أن يكون الحفظ مع الإتقان، وذلك من خلال الاختبار الأسبوعي وهو اختبار تراكمي للتأكد من حفظ الطالب وإتقانه.



وعن برنامج الطلبة خلال الرحلة، قال: ان الطلبة ابتداء من صلاة الفجر الى الساعة 8 صباحا وهم متواجدون في الحرم المدني والفترة الثانية من بعد العصر الى صلاة العشاء هي فترة حفظ بالإضافة الى تخصيص بعض البرامج المصاحبة من لعب كرة القدم ومسابقات ثقافية أسبوعيا ومهرجان رياضي في نادي الأنصار وزيارة لأهم المتاحف التاريخية واستضافات لعدد من الدعاة والمشايخ في المدينة ومكة المكرمة، لافتا إلى أن جميع المشايخ والمحفظين من أصحاب الأسانيد.



وأشار القصار إلى أن هناك تفاعلا كبيرا من قبل أولياء الأمور سواء كان قبل الرحلة أو خلال الرحلة أو بعدها حتى ان البعض منهم حرص على أن يتواجد مع الطلبة خلال الرحلة يومين أو ثلاث أيام، مبينا ان قبول الطلبة للرحلة يتم وفق آلية معينة وهي تكون عبر مقابلة شخصية واعتكاف تجريبي داخل الكويت لمدة 3 أيام يكون في خلال شهر رمضان المبارك ويتم اختيار الطلبة بعد ذلك، وفي ختام كلامه قدم القصار شكره لإدارة الرحلة وللطلبة المشاركين على تفاعلهم وإتمامهم المنهج المطلوب وأولياء أمورهم والشكر موصول لأهل الكويت من المتبرعين والداعمين لهذه الرحلة لنوجد جيل قرآني فريد في بلدنا الحبيب.

من أجواء الاستقبال

٭ حرص العديد من المستقبلين من الأمهات على تطويق أعناق أبنائهم بالورود احتفالا بعودتهم.

٭ كان لافتا الحضور المميز للمسؤولين في مركز تاج الوالدين وعلى رأسهم خالد كنعان الشمري.

٭ أطلقت سيدات «اليباب» أثناء رؤية فلذات أكبادهن وهم يهمون بالخروج من صالة المطار.

٭ تواجد المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان قبل وصولهم ومتابعة إجراءات دخولهم بسرعة ومن دون عقبات.