عقد رئيس الاتحاد الرياضي الدولي للشرطة الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف مع رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة بدولة الإمارات العربية الشقيقة العميد محمد الظاهري.

تناول الاجتماع الحديث حول استعدادات اللجنة المنظمة العليا لاستضافة دورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة المقامة في أبوظبي خلال شهر نوفمبر المقبل، بحضور رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العقيد وليد الشامسي، وأمين السر العام العقيد عارف علي الريس، والأمين العام المساعد العقيد خالد النجار، وأمين الصندوق عميد م.عبدالرحمن الحقان، والمدير الفني بلجنة العلاقات العامة والتسويق العقيد طارق السداني، وعضو اللجنة الفنية بدر الخبيزي، فيما تم مناقشة الجوانب الفنية المعتمدة، والإدارية والتنظيمية والقانونية والإعلامية وتحديد بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها والإعلان عن البرنامج الزمني للدورة.



بدوره عبر رئيس الاتحاد الرياضي الدولي للشرطة الفريق أول م.الشيخ أحمد نواف عن شكره لدولة الإمارات على استضافة البطولة، مثمنا اهتمام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالرياضة الشرطية ودعمه الكبير للبطولة.



وأضاف أن مثل هذه الفعاليات الرياضية من شأنها إتاحة الفرصة أمام أبطال الشرطة للمنافسة باحتلال منصات التتويج بمختلف المحافل الرياضية.