افتتحت سفارتنا لدى تنزانيا 6 آبار جديدة في إطار حملة إغاثة بادرت بها السفارة بعنوان «بئر لكل مدرسة» في مختلف مناطق تنزانيا منذ أواخر العام الماضي ليصل اجمالي عددها إلى 35 بئرا.

وأوضح سفيرنا لدى تنزانيا جاسم الناجم في بيان تلقته «كونا» ان مشاريع الآبار ساهمت في توفير مياه الشرب العذبة والنظيفة للطلبة الذين كانوا يعانون من عدم توافر المياه وجلبها من مسافات بعيدة.

وأشاد بجهود جمعية الهلال الأحمر ومساهماتها السخية وإنجاز 16 بئر مياه ضمن نفس المبادرة في شهر مارس الماضي الى جانب دور الجمعيات الخيرية الكويتية.

وبين ان اثنتين من الآبار الستة الجديدة التي افتتحتها السفارة في منطقة ايلالا في مدينة دار السلام على الساحل الشرقي لتنزانيا وأربعة في بلدية مكورانغا في محافظة بواني التي تبعد مسافة 50 كيلومترا جنوب العاصمة دودوما.

وقال السفير الناجم ان المسؤولين في تنزانيا اعربوا عن تقديرهم للدور الإنساني الذي تؤديه الكويت في مختلف مؤسساتها الرسمية والأهلية في مساعدة الشعب التنزاني الذي لن ينسى ما قدمته وتقدمه الكويت بتوجيهات قائد العمل الإنساني صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

ولفت إلى ان الجمعيات واللجان الخيرية تنفذ عددا كبيرا من المشاريع كبناء المدارس والمراكز الصحية والمساجد ودور الأيتام وكفالتهم اضافة إلى حفر الآبار وغيرها من المشاريع في قطاعات متنوعة بخاصة الصحية والتعليمية منها.