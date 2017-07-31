يحتفل الإعلاميون العرب في مسقط باختيار عبدالعزيز بن محمد الرواس مستشار السلطان للشؤون الثقافية شخصية رجل التراث العربي لعام 2017 نظير جهوده الكبيرة في خدمة التراث العماني بشكل خاص والتراث العربي بشكل عام.

وأعلن فوز الرواس رجلا للتراث العربي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وقد أجمعت لجنة التحكيم بكامل أعضائها على اختياره كرجل للتراث العربي وسيتم تسليم الجائزة في حفل خصص لذلك بالعاصمة العمانية مسقط يحضره الإعلاميون من ١٢ دولة عربية.

وأكد الاعلاميون العرب ان سيرة معالي الرواس يجب ان تدرس للأجيال القادمة كطريق لبلوغ الأهداف التي تخدم الوطن وتراثه وعاداته وأخلاقه.

ومن المقرر ان يقدم أعضاء الوفد التهنئة للرواس بمناسبة فوزه بلقب رجل التراث العربي لهذا العام، كما سيتم خلال اللقاء بحث أهمية دور الإعلام في النهوض بالقطاع السياحي ومناقشة سبل تنشيط الإعلام السياحي والتراثي وتنمية السياحة البينية العربية بين مختلف بلدان الوطن العربي.

كما سيلتقي أعضاء الوفد عددا من المسؤولين في السلطنة عن القطاع السياحي وعلى رأسهم أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة.

ومن جانبه، أعلن د.سلطان اليحيائي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي عن تدشين المكتب التنفيذي للمركز العربي للإعلام السياحي بدعم من شركة مسقط للتنمية السياحية (أساس) على أن يتم حفل التدشين على هامش أعمال قافلة الإعلام السياحي التي تهدف إلى التعرف على المقومات السياحية التي تتمتع بها السلطنة بشكل عام ومحافظة ظفار بشكل خاص، وزيارة المعالم الأثرية والتراثية والسياحة الشاطئية والفعاليات المتعددة المقامة على هامش مهرجان صلالة.