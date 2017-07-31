أكد وكيل وزارة الشؤون د. مطر المطيري أن قرار إحالته للتقاعد جاء بناء على طلبه.

وقال إنه أعلن رغبته في التقاعد قبل ذلك عبر تصريح نشر في كافة وسائل الاعلام بعد ان يتم مدة خدمته البالغة 30 عاما والتي اكتملت بتاريخ 18/7/2017.



وقال ان توجه الوزارة هو إحالة من خدم 30 سنة إلى التقاعد وتم تطبيقه على جميع الموظفين ومن الأولى ان أطبقه على نفسي.

متوجها بالشكر إلى وزيرة الشؤون هند الصبيح على قبول طلب إحالته للتقاعد.

وحول ما يثار عن شهادة الدكتوراه الخاصة به فقال انها مصدقة من الجهات الرسمية وحصل عليها قبل 17 عاما وليست حديثة.



مشيرا إلى انه سيقاضي كل من تعرض لشخصه ولشهادته بالطرق القانونية.