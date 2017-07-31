الفارسي: ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬يبذلها‭ ‬النواخذة‭ ‬وشباب‭ ‬الغوص‭ ‬وتشديد على اختيار المحار المناسب

يواصل نواخذة وشباب الغوص المشاركين في رحلة إحياء ذكرى الغوص التاسعة والعشرين التي تنظمها لجنة التراث البحري في النادي البحري الرياضي الكويتي تحت رعاية صاحب السمو الأمير وحملت شعار «خليجنا واحد.. مصيرنا واحد» ممارسة الغوص التقليدي في هيرات منطقة الخيران في الوقت الذي أشار فيه نائب رئيس لجنة التراث محمد الفارسي إلى إنه وبالرغم من ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، إلا أن نواخذة شباب الغوص استكملوا الفترة المحددة لهم للغوص على امتداد الفترة الماضية، وإن جهودا كبيرة تبذل من النواخذة الشباب والمجدمية في قيادة وإدارة سفن الغوص وفي ممارسة الغوص التقليدي من قبل الغاصة والبحرية، وبإشراف من قبل عضو اللجنة الاستشارية النوخذة المخضرم خليفة الراشد، ومشرف عام رحلة الغوص النوخذة حامد السيار، إلى جانب مشاركة النوخذة عبدالرحمن المناعي من البحرين، والباحث الكويتي في مجال التراث ثامر السيار.

وذكر الفارسي ان توجيهات مشددة وجهت من قبل النواخذة لجميع الغاصة بعدم جلب المحار الصغير وإلى محاولة الانتقاء الجيد في قاع البحر مع التأكيد على أن الهدف غير معني بالكم وجمع المحار، وإنما بالكيف والقدرة على ترجمة الصور التراثية الرائعة في هذه الرحلة، مضيفا ان الوفد الإعلامي سيلمس عن كثب خلال زيارته لبندر الغوص تلك الجهود الكبيرة المبذولة من قبل شباب الغوص والنواخذة، وعن مدى قدرتهم على تحمل الصعوبات وحرارة الجو، بالإضافة إلى تأكيد إمكاناتهم في الغوص وقيادة السفن، وإلى مدى التزامهم بالتعليمات خاصة فيما يتعلق بممارسات الغوص التقليدي والتقيد بمواعيد المغادرة من بندر الغوص إلى المغاصات صباح ومن ثم العودة مساء إلى جانب ما يتعلق بالمهام المكلف بها الغاصة والسيوب ومهام النواخذة والمجدمية.

من جانب آخر، يتوجه اليوم الإثنين إلى بندر الغوص في منطقة الخيران وفد إعلامي كبير يمثل مندوبي الصحافة والإعلام والمحطات الفضائية، وذلك لمتابعة فعاليات الرحلة، وسوف تبدأ رحلة الإعلاميين والصحافيين الساعة الخامسة والنصف عصر اليوم حيث تجمع كافة الصحافيين والإعلاميين في مقر النادي بالسالمية، ومن ثم التوجه برا إلى منطقة الخيران، وخلال تواجد الوفد في بندر الغوص وهو الموقع الذي ترسو فيه كل سفن الغوص المشاركة في الرحلة سيقيم الشباب المشاركون في الرحلة حفلا شعبيا بدءا من الساعة 9 مساء احتفاء بالوفد فيما سيسبق الاحتفال، إقامة مسابقات ترفيهية لأهالي النواخذة والبحرية يقدمها الإعلامي طلال الماجد، وفي الفترة الصباحية ستنظم للوفد الإعلامي زيارة للركن الشعبي المقام في منتزه الخيران، يعقب ذلك مرافقة سفن الغوص عند توجهها إلى هيرات ومغاصات منطقة الخيران لمتابعة ممارسة الشباب للغوص التقليدي عن كثب ولمعايشة الظروف التي يعيشها هؤلاء الشباب وهم يرسمون لوحة معبرة عن ماضي آبائهم وأجدادهم.

وقد وجهت لجنة العلاقات العامة والإعلام في النادي، الدعوة لكل وسائل الصحافة والإعلام ووكالات الأنباء والمحطات الفضائية للاشتراك في هذه الرحلة التي ستمتد فترتها حتى ما قبل ظهيرة يوم غد الثلاثاء، وإن اللجنة ستقوم بتوفير وسائل النقل ووجبات التغذية والقوارب الخاصة بنقل الإعلاميين إلى جانب توفير وسائل المبيت.