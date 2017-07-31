فرج ناصر

أكدت مديرة ادارة التصميم بقطاع الطرق في وزارة الاشغال م.سهى اشكناني ان الوزارة تستعد للحصول على الاعتمادات المالية لبعض المشاريع المهمة والحيوية مثل مشاريع تطوير طرق دائرية وسريعة تعاني من مشكلة اختناقات مرورية مثل الدائري الرابع والفحيحيل السريع.



وقالت أشكناني في تصرح لـ «الأنباء»: بعد الموافقة على الاعتمادات المالية سيتم البدء بإجراءات أخذ موافقات الجهات الرقابية بالدولة مثل الجهاز المركزي للمناقصات وديوان المحاسبة ليتسنى البدء بأعمال الدراسة والتصاميم لهذه المشاريع الحيوية، مضيفة جار الآن التنسيق مع الجهات الأخرى للحصول على الاعتمادات لمناقصة عقود تقاطعات المطار الجديد وتطوير شارع القاهرة وطريق جنوب السرة والفحيحيل والرابع، مشيرة الى ان كلفة هذه المشاريع تبلغ نحو 195 مليون دينار.

وأوضحت ان هذه المشاريع تنفذ من قبل شركات عالمية ومحلية تقدمت بعطاءاتها الى لجنة المناقصات المركزية ووزارة الاشغال وتم اعتماد بعض الشركات الفائزة منها.