فرج ناصر

في إطار المساعي الحيثية لوزارة الأشغال العامة لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين من خلال أعمال الصيانة المختلفة، اجتمع وزير الأشغال م.عبدالرحمن المطوع مع قيادات قطاع الصيانة بالمحافظات، بحضور وكيلة الوزارة م.عواطف الغنيم والوكلاء المساعدين لقطاعي الصيانة والجهاز الاستشاري للوزير، حيث استعرض الوزير عقود الصيانة الجديدة التي تم توقيعها والتي تغطي جميع محافظات الدولة، كما ناقش المطوع خطة الوزارة لأعمال الصيانة خلال موسم الصيف، وشدد على ضرورة تنفيذ الخطة الموضوعة بمنتهى الدقة.

وفي الإطار نفسه طلب الوزير عقد اجتماع دوري كل أسبوعين لمتابعة سير أعمال الصيانة ومدى الالتزام بالخطة الموضوعة ومعايير الجودة وتذليل أية عوائق لتنفيذ الخطة أولا بأول ومحاسبة الإدارات المقصرة في تنفيذ دورها بالإضافة لدراسة برنامج العمل نصف الشهري لأعمال الصيانة بكل المناطق.