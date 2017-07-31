مريم بندق

وافقت لجنة شؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية على فتح باب التسجيل الآلي للتوظيف لأبناء الكويتيات في سبتمبر المقبل. وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن اللجنة اجتمعت الخميس الماضي ورأت أن يبدأ التسجيل مطلع شهر سبتمبر، خصوصا أن كل الاجراءات المطلوبة تتم بنجاح قبل هذا الموعد بوقت كاف. وأوضحت المصادر أن القياديين وأجهزة الديوان يبذلون جهودا مضاعفة لفتح باب التسجيل بداية سبتمبر، خصوصا أن الاجراءات والبيانات الخاصة بهذه الفئة متوافرة لدى الإدارات المختصة. وكشفت أن اللجنة كلفت إدارة التسجيل بالديوان تحديد فترة للتسجيل بداية سبتمبر، على ان تتضمن الفترة تاريخ بداية التسجيل وتاريخ نهاية التسجيل على ان تمتد الفترة من شهر الى شهرين، ولا تتعارض مع الفترات الأربع المخصصة لتسجيل الكويتيين.

وأضافت المصادر ان الاجتماع حضره كل أعضاء اللجنة، وهم وكيل الديوان محمد الرومي، الوكلاء المساعدون للشؤون الإدارية والمالية بدر الحمد، البعثات طارق الخالد، والقانونية نهلة بن ناجي، ومديرو إدارات، الترتيب راتب العريفان، وتطوير النظم سبيكة الخالد، والعلاقات العامة جاسم الرويس. وأكدت أن هناك تعاونا كاملا مع وزارة العدل وجهاز المقيمين بصورة غير قانونية لتدقيق بيانات أبناء الكويتيات لتنفيذ مرسوم تعديل نظام الخدمة المدنية، الذي أعطى الأفضلية والأولوية - بعد الكويتيين - لأبناء الكويتيات في التعيين بالوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية سواء من محددي الجنسية أو غير محددي الجنسية، والذين يبلغ عددهم أكثر من 20 ألفاً.