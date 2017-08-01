افتتاح بنك للدم في منطقة الصباح الطبية قريباً

إنشاء الهيئة العامة للصحة مازال تحت الدراسة وسيكون دورها رقابياً على أداء الوزارة

عبدالكريم العبدالله

أعلن وزير الصحة د.جمال الحربي عن تطبيق زيادة رسوم الخدمات الصحية الجديدة على «الزائرين» الوافدين بشكل عام والمقيمين بنسبة بسيطة خلال يومين.

وكشف الوزير الحربي في تصريح صحافي على هامش تدشينه حملة «سور الوطن» للتبرع بالدم لاستحضار قيم الوحدة والعطاء وحب الكويت في ذكرى الاحتلال العراقي الغاشم للكويت الحبيبة عن إصدار قرارات تدوير تشمل مديري المناطق الصحية والمستشفيات ونوابهم والمراكز الصحية خلال يومين، مؤكدا ان انشاء الهيئة العامة للصحة ما زال تحت الدراسة، وسيكون دورها رقابيا على اداء الوزارة.

كما أعلن الحربي ان الوزارة بصدد افتتاح مبنى كبير لبنك الدم في منطقة الصباح الطبية التخصصية لخدمة المتبرعين ولتخفيف الضغط عن باقي الأفرع.

وقال الحربي في كلمة خلال المؤتمر إن التبرع في بنوك الدم يعبر عن إعلاء قيمة حب البذل والعطاء والاستجابة لنداء الواجب الإنساني لتقديم الدم لمن يحتاجون اليه.

وأكد أن خير ما يتم استذكاره في هذا المقام هم كوكبة الشهداء الذين بذلوا الدم والروح للدفاع عن استقلال وسيادة الوطن العزيز وحماية ترابه الغالي إبان محنة الاحتلال العراقي الغاشم عام 1990.

وقال الحربي إن التلاحم الوطني الذي جمع أبناء الوطن في وقت الاحتلال العراقي الغاشم كان محل إعجاب وتقدير من المجتمع الدولي ومن الأشقاء والأصدقاء لمختلف أرجاء وربوع الأرض الذين وقفوا إلى جانبهم في وقت الشدة.

وأشاد بما قدمه بنك الدم خلال فترة الاحتلال العراقي الغاشم وخلال أوقات الطوارئ والأزمات من جهود مخلصة لاستقبال المتبرعين وتجهيز الاحتياجات من الدم الآمن على مدار الساعة وبما يقدمه البنك وفروعه من خدمات متميزة ليمثل ركيزة رئيسية في منظومة الطوارئ الطبية للبلاد.

وتقدم الحربي بالشكر لأسرة بنك الدم لحرصهم على التميز بالعمل والحصول على الشهادات العالمية للجودة والاعتراف إذ يعتبر أول بنك دم عربي يحصل على شهادة الاعتراف الدولي من منظمة بنوك الدم الأميركية (ايه.ايه.بي.بي) منذ عام 1989.

وأفاد بأن بنك الدم حصل ايضا على شهادة التميز بالأداء من الكلية الأميركية للباثولوجيين (كاب) منذ عام 2001، إضافة الى تصنيفه منذ عام 2014 كمختبر مرجعي عالمي في أمراض الدم والمناعة ضمن قائمة تضم 50 مختبرا فقط بالولايات المتحدة الأميركية.

وأشار الى ان البنك أصبح أول بنك دم في منطقة الشرق الأوسط يحصل على الاعتراف الذي لم تحصل عليه من خارج الولايات المتحدة الأميركية سوى إيطاليا والبرازيل.

وبين ان تميز أداء بنك الدم بوزارة الصحة وسمعته ومكانته العالمية المرموقة يمثل احد الصفحات ناصعة البياض بسجل الإنجازات المتميزة للنظام الصحي بأكمله، ما يدعو للمزيد من الاعتزاز بحصول بنك الدم على الاعتراف كمختبر مرجعي عالمي للفحص الوراثي من منظمة بنوك الدم الأميركية AABB منذ عام 2016.

وقال الحربي ان بنك الدم الرئيسي بالجابرية وفروعه بمستشفى الجهراء ومستشفى العدان وبالحرس الوطني يستقبلون مئات المتبرعين الذين يضربون أروع الأمثلة في العطاء الإنساني ويسارعون في الخيرات لإنقاذ حياة الحالات الحرجة والمصابين وضحايا الحوادث والمرضى دون أدنى تفرقة بسبب جنسية او طائفة أو أصل أو لون.

حيث يتلاحم الجميع في ملحمة التبرع بالدم لإنقاذ الحياة.

إعفاء الأطفال الوافدين مرضى السرطان تحت سن 12 عاماً من الرسوم

عبدالكريم العبدالله

أعفى وزير الصحة د.جمال الحربي مرضى السرطان غير الكويتيين من الاطفال تحت سن 12 سنة ممن لديهم إقامة سارية المفعول من كل اجور ورسوم الخدمات التشخيصية والعلاجية والادوية التي تقدمها الوزارة في كل المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية. واشترط القرار أن يحمل الأطفال غير الكويتيين المعافين من الرسوم إقامة سارية المفعول في البلاد وان يكون التشخيص المبدئي للمرض قد تم داخل الكويت.

من جانبه، شكل وزير الصحة د.جمال الحربي مجلسا تنسيقيا للطوارئ الصحية بالوزارة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة، ويختص بمراجعة وتحديث خطة وزارة الصحة واستعداداتها للتأهل والاستجابة للطوارئ والكوارث بما يكفل تقديم الخدمات الصحية الملائمة في جميع مستويات حالات الطوارئ بأنواعها، وإعداد سياسات إجراءات العمل التنفيذية الواجب اتباعها في أوقات الطوارئ من قبـل العاملين بالوزارة من «أطباء - هيئة تمريضية - فنيين»، فضلا عن الإشراف على متابعة تنفيذ خطة الطوارئ واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة، والإشراف على تنفيذ برامج وتدريبات المحاكاة والتدريبات العملية لصقل المهارات للتعامل مع حالات الطوارئ، والإشراف على خطط وبرامج جميع لجان الطوارئ في وزارة الصحة.