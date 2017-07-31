تمكنت مفرزة عسكرية جزائرية من تحييد ستة إرهابيين، وصفتهم بـ" الخطيرين" اليوم الاثنين خلال عملية بحث وتفتيش بمنطقة صفصافة بولاية تيبازة / 120 كيلومترا غربي العاصمة

ولم تحدد وزارة الدفاع الجزائرية فى بيان نشرته اليوم عبر موقعها الرسمي على الانترنت، إذا ما كان قد تم القضاء على الارهابيين الستة أو جرىاعتقالهم.

وأوضحت أنه تم التحفظ على خمس مسدسات رشاشة من نوع كلاشنكوف، ورشاش من نوع (RPK) وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة.

وحسب الوزارة، أدت حصيلة هذه العملية، التي باشرتها قوات الجيش يوم 23 بمنطقة صفصافة والتي لا تزال متواصلة، إلى تحييد

ثمانية إرهابيين، واسترجاع تسعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنكوف، ورشاش من نوع RPK، وكمية من الذخيرة، وتدمير مخابئ للإرهابيين تحتوي على متفجرات وألغام وأغراض أخرى.