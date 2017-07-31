أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان لها اليوم الاثنين أن هجوم مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على السفارة العراقية في كابول انتهى بعد نحو أربع ساعات من تفجير انتحاري نفسه عند بوابة السفارة .

وجاء في بيان للوزارة أنه جرى نقل السفير العراقي ونائبه وجميع موظفي السفارة لمكان أمن، ولم يتعرض أي من فريق عمل السفارة لأذي، مضيفا أن القوات الخاصة وصلت موقع الهجوم " بسرعة وفي الوقت المناسب".

وأضاف البيان " فجر انتحاري في بادئ الأمر نفسه أمام بوابة السفارة، وقتل ثلاثة إرهابيين خلال الاشتباك مع القوات الخاصة وأشار البيان إلى أن رجل شرطة أصيب بإصابات طفيفة في الهجوم.

وقال مستشفى " اميرجنسي " الذي تديره منظمة إيطالية غير حكومية في كابول إنه استقبل مصابين من الهجوم، في حين قال سالم راسولي، مدير مستشفيات كابول إنه تم نقل شخص واحد لمستشفى أخر بالمدينة.

وجاء في بيان لوكالة أعماق التابعة للتنظيم أن انتحاريين فجرا نفسيهمافي السفارة العراقية في كابول.

وأضاف البيان أن سبعة على الأقل من حراس الأمن قتلوا، بالإضافة إلى تدمير بوابة الأمن.

ويشار إلى أن كابول شهدت 11 هجوما كبيرا منذ بداية العام الجاري.