عبدالعزيز الفضلي

تعرض وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس إلى حادث مروري على شارع محمد بن القاسم خلال توجهه الى عمله في الوزارة، حيث تعرضت سيارته الى تصادم من الخلف من قبل سيارة تقودها سيدة تم نقلها الى المستشفى وخرجت منه بعد تلقي العلاج اللازم، وقام الوزير الفارس بالاطمئنان على حالتها ومن ثم باشر عمله في الوزارة.

وقــــال الوزيـــر الفارس لـ «الأنباء» تعليقا على الحادث: الحمد الله اطمئن الجميع ان الحادث بسيط ولا يوجد شـــيء يدعو للقلق، كما وجه الشكر إلى كل من سأل عنه أو استفسر عن الحادث.