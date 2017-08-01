أعرب تجمع «المسار المستقل» عن عميق أسفه للأعمال غير الوطنية التي ثبتت بحق ما يعرف في التحقيقات الرسمية باسم «خلية العبدلي» والتي تكشفت خيوطها وملامحها وأهدافها في الآونة الأخيرة. وأدان التجمع في بيان له امس الممارسات الاجرامية التي تستهدف الأمن الوطني.

داعيا في الوقت نفسه الشعب الكويتي الى التماسك والتوحد في مواجهتها، ليفوت الفرصة على أعدائه المتربصين بوحدته، والطامعين للعبث بها واشعال فتنة طائفية لا تبقي ولا تذر، والذين لا يألون جهدا للنيل من سلامه الاجتماعي وكون الكويت دار أمن وأمان للجميع.

وأهاب بالشعب الكويتي أن يحصر نطاق هذه الأفعال الاجرامية، في الفئة الباغية التي عمدت الى ارتكاب هذه الجرائم وألا يجعلها تنسحب على ما عداها من الأشخاص والطوائف، معربا عن رفضه لتوجيه أي اتهام أو انتقادات لأبناء وطنه.

كما أعرب تجمع «المسار» عن مساندته الكاملة للحكومة واجراءاتها التي تتخذها لإقرار العدالة وضبط الجناة والفارين منهم، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بردعهم ومعاقبتهم على جرائمهم، كما يطالب الحكومة باتخاذ أقصى الإجراءات والعقوبات بحق المتصيدين الراغبين في اشعال الفتنة والعبث بأمن الوطن وتلاحمه والضرب بيد من حديد على كل من يهدد أمن الوطن بغض النظر عن انتماءاته، ولكل من يحاول المساس بوحدتنا الوطنية بسوء، فالوطن للجميع.