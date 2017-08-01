بشرى شعبان

كشف الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون حسن كاظم عن تفعيل عمل مراكز حدائق الاطفال بأقسام الطفولة والمرأة وذلك عبر وضع خطة عمل وأنشطة متكاملة تطول الفئات المستهدفة منها.

وقال كاظم في تصريح لـ «الأنباء» ان ادارة المرأة والطفولة تعمل سنويا على وضع خطة متكاملة للأنشطة على مدار العام تركز فيها على ثقل مواهب الأبناء والامهات وشغل أوقات فراغهم بما يساعد على نمو شخصيتهم وتنمية قدراتهم الإبداعية وتوفير فرص عبر الدورات التدريبية والتي تشمل اعمالا فنية من رسم وتطريز وخياطة وطبخ، بالاضافة الى عمل دورات خاصة في اعادة تدوير النفايات ورسم حر وزخرفة ورسم على الزجاج وكل ما يساهم في تطوير الاسرة من مختلف الفئات الاسرية.

وتابع: تتضمن خطة العمل محاضرات توعوية يقدمها نخبة من المختصين في شؤون الاسرة والمجتمع الى جانب إيلاء المناسبات الدينية والوطنية مساحة خاصة من الانشطة تساهم في ترسيخ المعاني الإيمانية والوطنية في نفوس النشء، لافتا الى ان قطاع التنمية الاجتماعية يعمل مع كافة فئات المجتمع وبالتعاون مع الجهات المهتمة في شؤون الاسرة لتقديم أفضل الرعاية التوعوية لفئات المجتمع مع التركيز على تطوير المرأة عبر تدريبية وتأهيلية مهنية عبر كافة إدارات القطاع ومشروع «من كسب يدي» بالاضافة لتوفير مكان لبيع المنتوجات للمتدربات في «بوتيك 34».