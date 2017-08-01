آلاء خليفة

واصلت وزارة الكهرباء والماء حملتها الترشيدية للأسبوع الخامس على التوالي لتوعية المستهلكين بأهمية ترشيد الاستهلاك عبر استخدام الإضاءة الحديثة والمرشدات التي توفر على المستهلك فاتورته الشهرية.

وتواجدت مدير إدارة المراقبة الفنية في الوزارة م. إقبال الطيار وفريق الترشيد صباح أمس في مجمع الصالحية ضمن خطة الوزارة التوعوية للمواطنين عبر اللقاءات المباشرة معهم.

والتقت الطيار العديد من المواطنين واستعرضت أحدث الطرق المستخدمة في العالم لتوفير الطاقة والمياه، لافتة إلى أن نشر ثقافة الترشيد إحدى أولويات الوزارة، لذلك نحرص على زيارة المجمعات المختلفة وإجراء مثل هذه اللقاءات المباشرة مع المواطنين وتعريفهم بالطرق الحديثة للترشيد.

وأوضحت أن الحملة تهدف الى توعية المستهلك بأهمية شراء المصابيح الموفرة للطاقة التي تساهم في توفير ما نسبته 40% من استهلاك المصابيح العادية ومن ثم انخفاض التكلفة على المستهلك بنحو 80%، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية المختلفة الموفرة للطاقة.