أعلن مدير إدارة البرنامج الوطني لإعداد وتأهيل القيادات الشبابية في وزارة الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد العصيدان تأجيل إطلاق حفل «منجز» الثالث من 12 اغسطس إلى 26 سبتمبر المقبل، ليتم إعطاء فرصة ومدة أطول لشباب الكويت للمشاركة وللتقديم على حفل التكريم.

وقال العصيدان في تصريح صحافي إن حفل «منجز» يقام هذا العام للسنة الثالثة على التوالي لتقدير جهود شباب الكويت المنجزين، ويتم من خلاله تكريم الشباب الكويتي أصحاب الانجازات الرياضية والعلمية والأدبية والثقافية وغيرها من الإنجازات المتميزة، لافتا إلى أن التسجيل بدأ من اليوم الأول من أغسطس.