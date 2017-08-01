أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري حرص «الأوقاف» على المساهمة في انجاح موسم حج هذا العام.

وقال الجبري في تصريح صحافي أول من أمس انه تم التعميم على جميع حملات الحج الكويتية بالابتعاد عن أي مسيرات وعن جميع الأعمال الدعائية وطباعة المنشورات وإقامة التجمعات والندوات ذات الأهداف السياسية، داعيا الى عدم توزيع المطبوعات أوالمواد الإلكترونية أو الإعلام أوالكتب تحت أي مسمى ومهما كانت الأسباب، وعدم استغلال موسم الحج في الأغراض السياسية أوالعبث بأمن الحج وإثارة النعرات الطائفية.

وبيّن أن بعثة الحج الكويتية تقوم بجهود كبيرة على كل المستويات من أجل اكتمال جميع الاستعدادات لموسم الحج وأن جميع وزارات وهيئات الدولة والفرق المشاركة في البعثة يبذلون قصارى جهدهم وذلك وفق الاختصاصات الموكلة إليها، مطالبا الحملات الكويتية بالاستمرار في التميز وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لحجاج الكويت وفق أعلى المعايير، مشيرا الى ان هذا الأمر ليس بغريب على الحملات التي دأبت على التميز في السنوات الماضية لكي تبقى في المكانة اللائقة بها، مؤكدا دعم الوزارة لحملات الحج للمحافظة على المكاسب التي تحققت في الموسم الماضي عندما لم تسجل أي ملاحظة أو مخالفة على البعثة والحملات الكويتية متوقعا أن يكون حج هذا العام متميزا كالأعوام السابقة خصوصا أن استعدادات بعثة الحج تهدف للوصول الى تلك النتيجة.

وذكر أن فريق وزارة الأوقاف وضع اللمسات الأخيرة بكل ما يتعلق بالحملات الكويتية من خلال عقد الاجتماعات المتعددة معها لتوضيح آخر الإرشادات والتعليمات من المملكة العربية السعودية أو فيما يتعلق بالعمل في الأراضي المقدسة وذلك من خلال كل الأمور الخاصة في المشاعر المقدسة، موضحا أنه تم توجيه التحذيرات اللازمة لمن يسير حملة حج غير مرخصة وفقا للمادة رقم 3 من القانون 1/2015 الخاص بتنظيم شؤون الحج، حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن 50 ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيرا الى انه تم توجيه الإرشادات اللازمة للحجاج بعدم التوجه للحملات غير المرخصة كما تم نشر أسماء وهواتف وعناوين الحملات المرخصة لحماية الحجاج من الغش.

وأشاد بالحملات الكويتية وبجهودها الكبيرة التي تبذلها من أجل حجاج الكويت، داعيا الله عز وجل أن يديم نعمة الأمة والأمان والاستقرار على بلدنا الحبيب.