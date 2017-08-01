الأنصاري: الاتفاقية ستعزز من مساهمات البنك في قطاع العمل الخيري

البناي: المشروع يساهم في تأصيل التكافل وتقوية اللحمة الوطنية

الفيلكاوي: توفير أفضل الوجبات الغذائية وفق المعايير العالمية ليلى الشافعي

أكد رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام مشعل الأنصاري ان جميع الدعومات التي يتلقاها البنك من الشركات والمؤسسات الكويتية جميعها مجانا وتأتي من منطلق مساهماتهم في العمل الخيري والمساهمة في رقي وتطوير البلاد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده البنك الكويتي للطعام للإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الشركة الكويتية لخدمة الطيران «كاسكو» وتشمل الاتفاقية إمداد البنك بوجبات ومواد غذائية طازجة توزع على الأسر المتعففة داخل الكويت، حيث حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للتموين والتسويق والمبيعات في «كاسكو» بدر الفيلكاوي وشهد توقيع الاتفاقية عدد من قيادات بنك الطعام منها أمين الصندوق بدر القطان ومن شركة «كاسكو» نائب رئيس مجلس الإدارة احمد البناي ورئيس وحدة التخطيطات وتقييم الأداء المؤسسي عبدالله الفيلكاوي.

وقال الأنصاري ان الاتفاقية تأتي استنادا إلى توجيهات صاحب السمو الأمير بضرورة تواصل الجهود في العمل الخيري والإنساني بالكويت، موضحا ان البنك يسعى ليصبح من أولى الجهات التي تخدم الانسانية دوليا واقليميا وعالميا في توفير الطعام والاحتياجات الاساسية للمتعففين داخل الكويت، ومن هذا المنطلق قام البنك بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة «كاسكو» التي تعتبر من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات في قطاع الطيران خاصة فيما يتعلق بالوجبات الغذائية.

وأشار الى ان البنك سيقوم بتوجيه وجبات الشركة الطازجة الى الأسر المتعففة ضمن الجدول الزمني الموضوع داخل البنك سواء بشكل يومي او أسبوعي بهدف تغطية مختلف مناطق الكويت لتلبية احتياجات جميع شرائح الأسر المتعففة، موضحا ان

منتجات «كاسكو» تعتبر من ارقى المنتجات الغذائية على مستوى المنطقة نظرا لما تتضمنه منتجاتها من قيمة غذائية عالية وخالية من اي مواد حافظة ضارة، لذا حرص البنك على دخول تلك الوجبات الغذائية ضمن سلته الغذائية التي يوزعها على المحتاجين والأسر المتعففة داخل الكويت.

وأكد ان هذه الاتفاقية المشتركة ستعزز من مساهمات البنك الكويتي للطعام في قطاع العمل الخيري من خلال تقديم وتوزيع افضل الوجبات الغذائية على المحتاجين والأسر المتعففة، حيث ان البنك لديه خريطة موسعة حول اماكن تواجد الأسر المتعففة في الكويت، ما يسهل عليه مخاطبتهم بشكل سريع وتوفير شتى سبل الرعاية بشكل يومي، كما اجرى البنك العديد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات الغذائية في الكويت لتغطية احتياجات المحتاجين والأسر المتعففة في الكويت، منها توزيع كوبونات المواد التموينية الأساسية لـ 5700 أسرة متعففة، وتوقيع عقد مع شركة «كويكر» العالمية التي تتميز بمنتجات غذائية بمواصفات عالمية، ووقع مؤخرا اتفاقية تعاون مع شركة «دنش»، فضلا عن توفير ملابس وبطانيات لتدفئة المحتاجين خلال فصل الشتاء.

بدوره، أوضح أحمد البناي انه امتثالا لقيم ديننا الإسلامي الحنيف واقتداء بصاحب السمو الأمير بدعم العمل الخيري وسيرا على نهجه وتقديرا لبلدنا المعطاء يشرفنا كقائمين على الشركة أن نكون في طليعة المشاركين في الأعمال الخيرية بصفة عامة وبهذا العمل على وجه الخصوص لإظهار الجانب المشرق لهذا البلد المعطاء وبث روح المحبة والإيثار ولما تمثله الأعمال الخيرية من قيمة في المجتمع وتدعيم قيم البذل والعطاء والمشاركة المجتمعية وهو واجب وطني وديني يساهم في التكافل وتقوية اللحمة الوطنية من خلال نشر القيم الإنسانية السامية ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية للشركة ومبدأ المشاركة مع المشاريع النفعية فالشركة ترحب بهذا المشروع الحيوي والذي يساهم في الاهتمام بالفئات المحتاجة بالكويت.

من جانبه، ذكر بدر الفيلكاوي ان هذه الاتفاقية من شأنها تحقيق استفادة للمحتاجين والأسر المتعففة داخل الكويت، وذلك من خلال توفير عدد كبير من السلات الغذائية من وجبات كاسكو المميزة والطازجة التي تعتبر من افضل المنتجات الغذائية في الكويت، معربا عن سعادته بالثقة التي منحها بنك الطعام للشركة من خلال توقيع هذه الاتفاقية التي سيعود بالنفع على قطاع العمل الخيري بالكويت والأسر المتعففة بشكل خاص.

ولفت الى ان «كاسكو» من الشركات الغذائية الرائدة بالكويت المتخصصة في اعداد وتقديم الوجبات والبوفيهات لما تمتلكه من امكانيات ضخمة بمناطق الانتاج لديها والتي تزيد مساحة الانتاج لديها على 7000 متر مربع وتعمل وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، حيث تستطيع الشركة من انتاج اكثر من 40 ألف وجبة يوميا، بالاضافة الى القدرة على تقديم البوفيهات بأعلى المستويات.

ويستقبل البنك التبرعات على مدار الساعة عن طريق ارسال رسالة نصية بمبلغ 5 او 10 دنانير على شبكة «VIVA» برقم 50487 وزين برقم 94122 او عن طريق الموقع الالكتروني www.kuwaitfoodbank.org