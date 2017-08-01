ليلى الشافعي

قامت «الرحمة العالمية» التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي بتقديم سلات غذائية لمتضرري الفيضانات التي ضربت بعض المناطق في كمبوديا بعد أن غمرت مياه الأمطار الشديدة المستمرة الأرض، والتي تضررت منها المنازل وبعض المدن الكمبودية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مكتب كمبوديا بالإنابة د.علي الراشد ان «الرحمة العالمية» كانت سباقة لإغاثة أهالي كمبوديا من خلال توزيع المساعدات والإغاثة لمتضرري الأمطار، وقامت بتوزيع 700 سلة غذائية على 700 أسرة، وتكفي السلة الواحدة أسرة مكونة من خمسة أشخاص لمدة شهر كامل، وذلك في منطقة كمبوت بمملكة كمبوديا.

وأوضح الراشد أن الأوضاع المأساوية في كمبوديا دعت «الرحمة العالمية» إلى التحرك سريعا والتواجد في الحدث من خلال تقديم المساعدات اللازمة للمتضررين، وبعض من غرقت بيوتهم وليس لهم مأوى، مبينا أن مياه الأمطار الغزيرة التي غمرت محافظة كمبوت في كمبوديا تضرر منها أكثر من 37 قرية مسلمة يقطنها أكثر من 7000 أسرة، مشيرا إلى أن هناك العديد من القصص والمشاهد المؤثرة أثناء تقديم تلك الإغاثة، فمن يشاهد الفرحة على وجوه المتضررين يشعر بمدى النعمة التي أنعم الله بها عليه، مبينا أن «الرحمة العالمية» حرصت أيضا على توزيع المساعدات على الأسر الأكثر تضررا.

ودعا أهل الخير في كويت الخير إلى بذل المزيد من أجل دعم الشعب الكمبودي، مؤكدا أن الحاجة ماسة الى مزيد من المساعدات. وأوضح أن «الرحمة العالمية» تستقبل التبرعات عن طريق فروعها في الكويت، أو بالاتصال على الخط المباشر 1888808، كما أنه يمكن التعرف أكثر على جهود «الرحمة العالمية» عبر موقع «خير أون لاين» www.khaironline.net.