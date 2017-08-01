حث مدير لجنة زكاة العثمان أحمد الكندري محسني ومحسنات الكويت وضيوفها من الجاليات الوافدة، على المساهمة في مشروع «الله يبرد عليك»، والذي تهدف اللجنة من خلاله إلى توفير الأجهزة الكهربائية الضرورية للأسر المتعففة التي تعيش داخل الكويت.

وقال الكندري: من خلال عملنا الإنساني تزورنا أسر لا يتوافر في منزلها الأجهزة الكهربائية التي لا يستغني عنها أي بيت في فصل الصيف خاصة أن درجات الحرارة سجلت ما فوق الخمسين درجة مثل المكيف والثلاجة وغيرها من الضروريات.

وأضاف: شاهدنا ذلك بأنفسنا ومن خلال فرق العمل الميدانية رصدنا تلك الحالات، فمثلا تجد أسرة تسكن في غرفة وصالة ولا يوجد بهذا المكان إلا مكيف واحد فقط قديم ومتهالك فتجد المكان شديد الحرارة، مما يفاقم من معاناتهم خاصة أن أكثرهم لديه أطفال صغار وسيدات عجائز.