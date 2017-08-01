قدم مندوبنا الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف جمال الغنيم طلب انضمام الكويت إلى عضوية المنظمة الدولية للهجرة بصفة مراقب. وقال الغنيم في بيان تلقته «كونا» ان الطلب جاء بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في رسالة خطية تم تسليمها الى المدير العام المنظمة الدولية للهجرة وليام لاسي سوينغ.

وأكد الغنيم حرص الكويت على تعزيز الشراكة الانسانية المتينة القائمة من بينها ومنظمات العمل الإنساني الدولي، لا سيما المنظمة الدولية للهجرة الممتدة علاقتها مع الكويت إلى ما يزيد على 25 عاما. من جانبه، عبر المسؤول الأممي سوينغ عن ترحيبه بخطوة الكويت التي «تؤكد سعيها الدؤوب لتعزيز دورها الإنساني العالمي بقيادة صاحب السمو الأمير» والذي سبق وان كرمته المنظمة في نوفمبر 2014 لدوره الإنساني الرائد.