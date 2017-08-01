بحث رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود مع رئيس جمعية «الطيارين ومهندسي الطيران» الكويتية الكابتن بدر المطيري سبل التعاون المشترك لتطوير مستوى أداء العمل لدى الجهتين.

وأكد الشيخ سلمان الحمود في تصريح لـ «كونا» أهمية التعاون بين الجانبين في كل ما يتعلق برفع مستوى أداء العمل لاسيما في ظل اهتمام الدولة بتطوير صناعة النقل الجوي.

وأضاف أن رؤية «الطيران المدني» ترتكز على العمل بفعالية نحو التحول الى منظومة متخصصة في إدارة وتنظيم سوق الطيران التجاري وعلى إسناد مهمة التشغيل إلى شركات عالمية متخصصة في إدارة المطارات بشكل احترافي وفق القوانين والاشتراطات المنظمة لذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

من جانبه، أكد المطيري في تصريح مماثل لـ «كونا» أهمية الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للطيران المدني تجاه الطيارين ومهندسي الطيران في الكويت.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الجمعية يسعى إلى التعاون المتواصل مع «الطيران المدني» من أجل تطوير الجانب المهني والفني لمنتسبي الجمعية وكذلك تشجيع الشباب الكويتيين وتوعيتهم للعمل في مجال الطيران «خدمة لبلدنا الحبيب الكويت».