أكدت الأمينة العامة لجمعية الهلال الأحمر مها البرجس ان الجمعية قدمت الوجبات الغذائية للفلسطينيين المرابطين أمام أبواب المسجد الأقصى بمدينة القدس منذ بداية الأحداث التي شهدتها المدينة.

وأضافت البرجس في تصريح لـ «كونا» ان الجمعية لم تتوان في تقديم يد العون والدعم للأشقاء في مدينة القدس، مؤكدة ان دعم الجمعية للاشقاء الفلسطينيين لم يتوقف على كل الأصعدة الإنسانية والإغاثية. وذكرت ان الجمعية تقدم الوجبات الغذائية يوميا للفلسطينيين عند أبواب المسجد الأقصى المبارك، مشيرة الى انه تم تقديم نحو 5000 وجبة غذائية إضافة الى المشروبات الباردة.

وأوضحت ان تقديم تلك الوجبات الغذائية كان له الأثر الإيجابي بصمود الشعب الفلسطيني وشعورهم بوقوف الكويت وشعبها إلى جانبهم مما يدل على روح التآخي والمحبة بين الشعبين. وبينت ان الكويت ومن خلال جمعية الهلال الأحمر الكويتي تؤكد وتبرهن على أنها بجانب الشعب الفلسطيني لتعزيز صموده وبقائه على أرضه إلى جانب رعاية الفقراء والمساكين وتقديم المساعدات لمن يستحق في المدن الفلسطينية كافة. ودعت البرجس القطاع الخاص ورجال الأعمال إلى تقديم كل الدعم المادي لأبناء الشعب الفلسطيني لدعم صمودهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت البرجس ان (الهلال الأحمر الكويتي) تبذل كل ما تملكه من جهد وامكانات في سبيل دعم الأشقاء في القدس وذلك في إطار حرصها على دعم كل الجهود الرامية الى تخفيف المعاناة عنهم جراء الخطوات التي فرضتها سلطات الاحتلال بدخول الحرم القدسي الشريف عبر البوابات الإلكترونية.

ولفتت إلى ان هذا الدعم المقدم للأشقاء الفلسطينيين يأتي ضمن سلسلة مساعدات قدمتها جمعية الهلال الأحمر الكويتي للشعب الفلسطيني.