أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. فالح العزب ان مجلس الوزراء وافق أمس الاثنين على مشروع مرسوم بتعيين علي فهد العدواني وكيلا لوزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة.
وقال الوزير العزب في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان مجلس الوزراء وافق أيضا على مشروع مرسوم بتعيين الشيخ فراس سعود المالك الصباح وكيلا مساعدا في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة.
وذكر ان مجلس الوزراء وافق كذلك على مشروع مرسوم بتعيين مسعود محمد عبدالله الفهيد نائبا لمدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر بدرجة وكيل وزارة مساعد.