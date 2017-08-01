محمد راتب

أعلن رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن الاتحاد فوجئ بأن الإدارة العامة للمنافذ أبلغتنا بأنها عادت بقرارها السابق للخروج والدخول للمياه الدولية لصيد الربيان بالجواز الأصلي بدلا من البطاقة المدنية، كما شددت على عموم الصيادين حمل جواز السفر الأصلي وضرورة ختمه بالدخول والخروج من المنافذ البحرية الذي تم إيقافه بالموسم الحالي بسبب المشاكل التي حدثت بموسم صيد الربيان السابق وهروب بعض الصيادين بسبب حملهم جوازات السفر، الأمر الذي تسبب معه في خسائر فادحة للصيادين الكويتيين وتوقف لنجاتهم لمدة سنة كاملة.

وأشار إلى أنه في العام الحالي وبعد توقف موسم صيد الربيان تم التوصل لآلية سليمة مع الاخوة في خفر السواحل والإدارة العامة للمنافذ وهي الختم على نموذج تم اعتماده من قبل إدارة المنافذ وحمل البطاقة المدنية الأصلية للصياد بدلا من الجواز الأصلي خاصة أن الصياد عندما يدخل المياه الدولية لا يغادر الكويت لبلد آخر، بل يكون موجودا بالمياه الاقتصادية للكويت والمياه الدولية ليصطاد ويعود مرة أخرى ليختم نموذج الدخول للكويت، الأمر الذي يرى الاتحاد انه لا ضرورة لحمل جواز السفر الأصلي مع الصياد.

وبين ان العودة هذا الموسم إلى القرار السابق بختم جوازات السفر للصيادين عند الخروج والدخول للصيد بالمياه الدولية ستؤدى الى عزوف الكثير من الصيادين عن الخروج للمياه الدولية لأن عموم الصيادين قابلوا هذا القرار المفاجئ بغضب شديد كونه يؤثر على استقرار بعض الصيادين التي جلبوها من الخارج واستعدوا بها لموسم الصيد.

ودعا الصويان الادارة العامة للمنافذ إلى إعادة النظر في القرار وتسهيل الاجراءات ومد يد التعاون مع الصيادين وإزالة أي معوقات تواجههم في البحر، وأملنا كبير بالتراجع عن هذا القرار المفاجئ خاصة أنه كان هناك تنسيق على مدى الأشهر السابقة واتفاق على آلية دخول وخروج اللنجات الكويتية للصيد بالمياه الدولية وبالاكتفاء بالبطاقة المدنية الأصلية.

وقال انه في حال طبق جواز السفر لخروج ودخول الصيادين للمياه الدولية فلن نستطيع معه الالتزام بتعهداتنا امام المستهلكين بتوفير كميات كافية من الربيان بالأسواق لأن كثيرا من أصحاب رخص الصيد سيتوقفون عن صيد الربيان في المياه الدولية خوفا من الخسائر وهروب الصيادين.

واختتم الصويان بأن الاتحاد قام بإصدار 242 تصريحا لصيد الربيان بالمياه الدولية من اليوم حتى 31 الجاري ومن ثم عند بدء صيد الربيان بالمياه الاقليمية الكويتية في 9/1 سيكون هناك 71 لنجا كويتيا لصيد الربيان داخل المياه الاقليمية إلى نهاية الموسم في 1 يناير ويبقى 171لنجا وأكثر تعمل بالمياه الدولية لصيد الربيان.