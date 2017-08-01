محمد راتب

أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ان الإدارة القانونية أعطت الضوء الأخضر لرفع دعوى قضائية ضد المواطن الذي تهجم على أعضاء لجنة الاستقبال والفرز والقرعة الخاصة بمشروع الأمن الغذائي لتربية الأبقار وتسمين العجول حيث قام بالتلفظ بألفاظ تمس شريحة من الموظفين وعلى رأسهم القياديون المشهود لهم بالكفاءة، وادعائه بوجود تدليس وتزوير من قبلهم.



وأوضح المصدر أنه بعد البحث تبين للمسؤولين أن المواطن الذي قام بالتهجم هو صاحب شركة غير مستوفية للشروط الواردة بالإعلان وتم استبعادها، وأن حضوره للقرعة مجرد إرباك لعملية التوزيع المشهود لها بالشفافية أمام أصحاب الشركات المتواجدين بالقاعة.

وذكر ان الهيئة قامت بتوقيع إقرار وتعهد على كل من تقدم، ومن ضمن الإقرار أن تسلم الأوراق لا يعني قبولها ودخولها للقرعة وهذا ما حصل للمواطن حيث ان شركته غير مستوفية للشروط وتم استبعادها، علما أن الهيئة وبعد الانتهاء من عملية التوزيع كشفت عن باقي الأوراق الموجودة بصندوق القرعة أمام أصحاب الشركات التي لم تفز للشفافية، واثبات أن ادعاء المواطن ما هو إلا افتراء وكذب من أجل النيل من سمعة مسؤولي قياديي الهيئة وموظفيها، لذا تم التأكد من صحة ما قامت به لجنة الاستقبال والفرز والقرعة.