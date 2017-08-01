نعيم عبد الواحد

في حدث استثنائي بعالم التنمية البشرية، وبمبادرة كويتية من الاتحاد الكويتي للتنمية البشرية والتدريب، تعقد إدارة مهرجان رواد التنمية الأول الذي يحمل اسم رائد التنمية البشرية المصري د.إبراهيم الفقي -رحمه الله- تكريما لذكراه، مؤتمرا صحافيا في القاهرة 5 اغسطس الجاري في فندق جراند نايل تاورز، وذلك للإعلان عن تفاصيل مهرجان جوائز رواد التنمية البشرية الذي سيقام في شهر ديسمبر المقبل بجمهورية مصر العربية بحضور نخبة من ألمع نجوم الفن والرياضة وكبار الشخصيات العامة وخبراء التدريب والتنمية البشرية في العالم العربي.

وفي تصريح لـ«الأنباء» قال د.علي العطار رئيس المهرجان ورئيس مجموعة البورد العالمي ورئيس الاتحاد الكويتي للتنمية البشرية والتدريب: إن دور الراحل الكبير رائد التنمية البشرية د.إبراهيم الفقي غير محدود في التنمية البشرية، ليس في مصر وحدها بل في الوطن العربي والعالم، ولهذا تحمل الدورة الأولى لهذا المهرجان اسمه، كما أن هناك دورا حيويا للتنمية البشرية في تطوير وتنمية الوطن العربي.

وعن رؤية إدارة المهرجان، قال العطار: رؤيتنا هي التفرد بأن نقدم جوائز عالمية سنوية على غرار جوائز الأوسكار ونوبل للسلام، تخدم مجال التنمية بجميع أنشطتها، ونكرم من خلالها الرواد في ٣ فئات: (الرواد الكبار- الرواد الشباب- المؤسسات الرائدة)، على أن ينتقل المهرجان سنويا في كل بلد عربي ليخدم العديد من القضايا المهمة، مثل: الاقتصاد والسياحة والثقافة وتحقيق التواصل بين الشعوب.

وأضاف العطار: نود من خلال المهرجان توصيل رسالة للعالم كله بأن الكويت «عاصمة الشباب العربي» بحق، وهو شعار الكويت هذا العام.

وعن المؤتمر الصحافي الذي سيسبق المهرجان، قال العطار: انه سيقام في الخامس من شهر أغسطس المقبل بالعاصمة القاهرة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء، في فندق جراند نايل تاور (جراند حياة سابقا)، مشيرا الى ان المؤتمر سيبدأ بعرض فيلم عن المهرجان، ثم كلمة للجهة المنظمة للحدث، تليها كلمة رئيس ومؤسس الجائزة د.علي العطار، يلي ذلك استعراض لسيرة الراحل د.ابراهيم الفقي، ثم يلقي المستشار الاعلامي كلمة للحديث عن الخطوات القادمة والتغطية الاعلامية. ونرحب بالتعاون مع جميع المؤسسات وخبراء التدريب والمدربين في العالم العربي.

يمكن تسجيل استمارة حضور المؤتمر من خلال الموقع: www.ruwad.online.