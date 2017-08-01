بشرى شعبان

أكد وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز على الاستمرار في العمل بروح فريق العمل الواحد في الوزارة على النهج الاصلاحي الذي أرسته وزيرة الشؤون هند الصبيح منذ عدة سنوات.

وتوجه الخراز في تصريح لـ «الأنباء» بعد اعتماد مجلس الوزراء أمس تعيينه وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالشكر لوزيرة الشؤون على ثقتها بشخصه، والى مجلس الوزراء، متمنيا ان يكون على قدر الثقة التي منحت له والعمل بما يخدم الوزارة والكويت الحبيبة.

وأوضح ان العمل سيستمر في تطبيق القانون وتسهيل الإجراءات على المواطنين عبر ميكنة خدمات الوزارة التي تعد من أولويات العمل، لاسيما القطاعات ذات العلاقة بالمراجعين لتسهيل إجراءات العمل وأولها قطاع التنمية الاجتماعية وادارة الرعاية الاسرية التابعة له لتوفير الوقت على المستفيدين، وايضا قطاع التعاون والحفاظ على أموال المساهمين.

وأشار الخراز الى الاستمرار في الخطوات الإصلاحية المتصلة بالقوانين التي اعتمدت في الوزارة لاسيما قطاع التعاون، مؤكدا استمرار العمل وفق الآلية المعتمدة منذ عدة أعوام فيما يخص ترقية الموظفين ومنح الدرجات وفق الضوابط والقوانين المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية.

وأشار أيضا إلى ضرورة التركيز في العمل على التعاون مع الجهات الرقابية لاسيما ديوان المحاسبة وتلافي اي ملاحظة، لافتا الى ان وزارة الشؤون استطاعت خلال الأعوام القليلة الماضية منذ تولي وزيرة الشؤون المسؤولية معالجة جميع الملاحظات والمخالفات التي تسجل على الوزارة.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أعلنت في وقت سابق أمس ان مجلس الوزراء اعتمد مشروع مرسوم بتعيين سعد ابراهيم الخراز وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأضافت الصبيح في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء ان المجلس اعتمد ايضا مشروع مرسوم بتعيين هناء سعيد الهاجري وكيل وزارة مساعدا في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ويشغل الخراز حاليا منصب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد للشؤون المالية والإدارية، فيما تشغل الهاجري حاليا منصب مدير إدارة العلاقات الخارجية في الوزارة نفسها.