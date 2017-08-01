نفذ فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة حولي حملة على المطاعم والمحلات في منطقة حولي أسفرت عن تحرير 26 مخالفة.

وقال رئيس فريق الطوارئ رياض الربيع إن «المخالفات تمثلت في 8 مخالفات تشغيل عامل دون الحصول على شهادة صحية، 8 مخالفات العمل قبل الحصول على شهادة صحية، 3 مخالفات نقل مواد غذائية بوسيلة نقل غير مرخصة، مخالفتي استغلال مساحة خارج حدود العقار، مخالفة عدم الالتزام بقواعد النظافة العامة، مخالفة استغلال الساحة الداخلية داخل العقار، ومخالفة تداول أغذية منتهية الصلاحية المحددة على عبوتها».

وأضاف: «إن الجولات مستمرة خلال الفترة الصباحية والمسائية للتأكد من تطبيق أصحاب المحلات الاشتراطات وقوانين البلدية، مشددا على عدم التهاون بتطبيق القانون».

من جهتها، دعت إدارة العلاقات العامة في البلدية الجمهور في حال وجود أي شكوى «لعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن 1844448 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun وذلك لاتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه الشكوى».