أعلنت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة اليوم الثلاثاء أن قيمة المعاملات التي أنجزتها خلال شهر يوليو الماضي بلغت نحو 65 ألف دينار كويتي (نحو 215 ألف دولار أمريكي).

وقال مدير الإدارة فهد الشعلة في تصريح صحافي إن "نزع الملكية" أصدرت التقرير الإحصائي لشهر يوليو الماضي متضمنا المعاملات الصادرة والواردة اضافة إلى إصدار كتابي تثمين وكتابي إعادة النظر للأفراد وكتاب تحديد لعقارات مستملكة.

وأوضح الشعلة أن المعاملات الصادرة للأفراد والمؤسسات بلغت خلال يوليو الماضي 1368 معاملة و127 كتابا صادرا للوزارات والجهات الحكومية فيما بلغ إجمالي المعاملات الصادرة والواردة في الشهر ذاته 1583 معاملة.

وتهدف الإدارة إلى نزع ملكية العقارات والأراضي والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة بناء على قرارات صادرة عن مجلس الوزراء والمجلس البلدي وتحديد المخصصات المالية للتعويضات المقررة.