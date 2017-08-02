محمد راتب

تأكيدا لما نشرته «الأنباء» أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تعيين رنا عبدالله النيباري في منصب المدير العام للمركز العلمي وذلك اعتبارا من 6 أغسطس الجاري. وأعرب المدير العام للمؤسسة د.عدنان شهاب الدين عن سعادته بانضمام رنا لأسرة المركز العلمي الذي أنشأته المؤسسة، وذلك خلفا للراحل م.مجبل المطوع طيب الله ثراه.

وأضاف د. شهاب الدين «ان الخبرة الواسعة التي تحظى بها النيباري في مجال الإدارة في كل من شركات القطاع الخاص ومؤسسات النفع العام تمثل قيمة مضافة كبيرة للمركز العلمي وللمؤسسة ككل، كما يمثل انضمامها فرصة رائعة لنا للاستفادة من قدراتها الريادية ومهاراتها في التخطيط الاستراتيجي، ما يجعلنا نتطلع الى طفرة جديدة للمركز العلمي تكون حافلة بالإنجازات والنجاحات مستكملة مسيرة التميز والانجازات للمركز التي قادها المرحوم مجبل المطوع».

من جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة المركز العلمي سامي الرشيد باسمه وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة بانضمام رنا النيباري للمركز العلمي، متمنيا لها التوفيق، مشيدا بدور عبدالعزيز عبدالرحمن الدعيج الذي قام بمهام الرئيس التنفيذي بالوكالة منذ وفاة م. مجبل المطوع، مضيفا أن النيباري حاصلة على شهادة جامعية في الهندسة الصناعية من جامعة نورثرن الأميركية وشهادة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال، وعملت لسبعة عشر عاما في القطاع الخاص، كان آخرها في منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز الكويتية، كما أشاد بخبرتها السابقة وإنجازاتها في كل المجالات التي عملت فيها.

وستقوم رنا النيباري بالعمل مع الإدارة التنفيذية وموظفي المركز العلمي بما لديهم من خبرة طويلة في العمل بالمركز العلمي وساهموا في جعله منارة للتعليم الترفيهي ونشر الثقافة العلمية والمحافظة على البيئة في الكويت والمنطقة، وستكون مهمتها الأولى العمل بمشاركة الخبرات المتراكمة للإدارة التنفيذية وبتوجيهات مجلس الإدارة على تطوير الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للمركز العلمي والاشراف على تنفيذ مشروع توسعة المركز العلمي الذي ستنطلق المرحلة الاولى منه (تنفيذ حزمة الإنشاءات البحرية) في خريف هذا العام.