عبدالكريم أحمد

أقام مجموعة من المراقبين الماليين عشرات الدعاوى القضائية احتجاجا على ما يرونه تطبيقا خاطئا لقانون الجهاز الجديد. وأوضح وكيل المدعين المحامي محمد الأنصاري بتصريح لـ «الأنباء» أنه بعد صدور قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين وتنفيذا للقانون، قامت وزارة المالية بنقل العاملين لديها إلى الجهاز تنفيذا للقانون نظرا للدور المهم الذي يقومون به بحفظ المال العام وترشيد الاستهلاك من خلال الرقابة السابقة للصرف ومن هذا المنطلق تم إنشاء الجهاز.

وأضاف الأنصاري ان الجهاز بعد إنشائه أخطأ في آلية نقل العاملين من الوزارة إليه ما ترتب عليه وضعهم بأوضاع ودرجات وظيفية غير صحيحة، الأمر الذي ترتب عليه ضياع حقوق المراقبين الوظيفية بالمخالفة للقانون. وأشار إلى أن الدور الذي يقوم به المراقبون الماليون مهم وحساس لحفظ المال العام، مستدركا بقوله إن قرارات نقلهم إلى الجهاز لم تكن وفق صحيح القانون فضلا عن أنها مخالفة لمبدأ العدالة ولم تراع الخبرة العملية التي يتمتع بها هؤلاء. وأشار الأنصاري إلى أن الدعاوى تهدف إلى تصحيح الاعوجاج الذي حصل في تطبيق قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين وإعطاء المراقبين حقوقهم كاملة نظرا للدور المهم الذي يقومون به بحفظ المال العام.