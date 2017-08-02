فرج ناصر

أكد مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان ان عدد الحجاج المعتمدين الذين سيغادرون عبر مطار الكويت لهذا العام لأداء فريضة الحج 10 آلاف حاج، موضحا ان اول رحلة عبر مطار الكويت ستغادر يوم 20 اغسطس الجاري حسب الرحلات المجدولة لحجاج بيت الله الحرام، كاشفا عن ان هناك ما يقارب 44 رحلة ما بين المغادرة والوصـول خاصة بالحجاج من مختلف شركات الطيران وهي رحلات معتمدة ومصنفة.

وقال الفوزان لـ «كونا» إن الادارة تسعى إلى تطوير العمل في القطاعات التشغيلية بدعم مباشر من وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح والتي تبذل جهودا واضحة لتسهيل كل العقبات التي تواجه الادارة، موضحا اعتماد خطة الحج بتوجيهات من رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود في وقت مبكر لتلافي أي ملاحظات قد تحدث وسرعة التغلب عليها، لافتا الى أنه تم التأكيد على ضرورة قيام أصحاب حملات الحج بالتنسيق مع شركة الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية السعودية وطيران ناس وطيران الجزيرة بعملية إنهاء إجراءات وزن الأمتعة وإصدار بطاقات دخول الطائرة للركاب قبل 24 ساعة أو 48 ساعة من موعد مغادرة الرحلة، مع التأكيد على أصحاب حملات الحج بأهمية توزيع بطاقات صعود الطائرة على الحجاج في مقر الرحلة.

وأشار الفوزان إلى أنه سيتم توفير «كاونترات» خاصة داخل مبنى مطار الكويت لاستخدامها من قبل ممثلي حملات الحج لتوزيع بطاقات صعود الطائرة للحجاج، موضحا انه تم توجيه حملات الحج بضرورة دخول الحجاج إلى صالة جوازات المغادرة لإنهاء اجراءات السفر قبل ساعة على الأقل من موعد إقلاع الطائرة وضرورة التوجه إلى بوابة المغادرة قبل موعد الرحلة بـ 40 دقيقة على الأقل لإتمام اجراءات دخول الطائرة، مشيدا بالجهود التي تبذلها «الداخلية» التي قامت برفع درجة استعداداتها بحيث ستتم عملية انهاء ختم جوازات الحجاج من خلال 20 «كاونتر» من أجل تسهيل وتيسير حركة دخول وخروج الحجاج.