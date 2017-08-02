قال مدير إدارة تنمية الموارد والتسويق بجمعية النجاة الخيرية عمر يعقوب الثويني إن الجمعية تستقبل تبرعات المحسنين والمحسنات لتنفيذ مشروع الأضاحي داخل وخارج الكويت وتبلغ قيمة المساهمة بالمشروع 20 دينارا كويتي، ومن خلال هذا المشروع الموسمي الذي نقوم بتنفيذه داخل وخارج الكويت نقدم المساعدة لشريحة كبيرة من المستفيدين ندخل الفرحة ونرسم البسمة عليهم في هذه الأيام المباركة.

وفيما يخص الدول الخارجية التي سيقام بها المشروع قال الثويني: اينما وجدت الحاجة تجدنا نعمل، فنحرص على اختيار الدول الأكثر احتياجا ونقوم بدراسة شاملة للمشروع وعدد المستفيدين ونبذل قصارى الجهود لوصول المساعدات للشريحة المستهدفة، فهناك الكثير من المسلمين للأسف الشديد في شتى دول العالم يعانون من نقص حاد في الغذاء ومصابون بأمراض سوء تغذية لذا فهذه الشريحة بالنسبة لنا لها الأولوية في التنفيذ. وتابع: أهلنا اللاجئون السوريون لهم نصيب مميز من الأضاحي هذا العام حيث سنقوم بتوزيع اللحوم عليهم وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية والمعتمدة في دول اللجوء السوري. وقال الثويني: نحن ننوب عن الخيرين في تنفيذ مشاريعهم الخيرية ونتحمل في سبيل ذلك التعب والمشاق والأسفار الطويلة من أجل متابعة هذا الأعمال وتوثيقها وإرسالها للمحسنين.

موضحا أن أهل اليمن كذلك لهم نصيب مميز من الأضاحي، حيث نقوم بإذن الله بتوزيع هذه الأضاحي في محافظة الحديدة وغيرها من الأماكن الأخرى التي تعمل بها الجمعية، وكذلك في دولة تشاد والهند وسيلان وباكستان ومصر وتركيا والأردن والبانيا وكوسوفا وإندونيسيا وغيرها من دول العالم.