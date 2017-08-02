تحت رعاية نائب المدير العام للخدمات الاجتماعية لبيت الزكاة محمد العتيبي دشن بيت الزكاة مشروع «حقيبة الطالب2017» وذلك في مبنى بيت الزكاة السالمية، حيث يتم توزيع الحقائب الدراسية للطلبة ممن يمتلك اسرهم بطاقات تموينية صالحة صادرة من بيت الزكاة، وذلك خلال الفترة من 1-31 أغسطس 2017 على فترتين صباحية من 8-12 ظهرا، ومسائية من 4-6 مساء.

وفي هذا الصدد قال مراقب المشاريع والهيئات المحلية عايد المطيري ان هذا المشروع يقوم بتنفيذه بيت الزكاة منذ 1993 ويهدف لمساعدة وتشجيع الطلبة على الاستمرار في طلب العلم وتخفيف الأعباء المالية على أسرهم عن طريق توفير القرطاسية والمتطلبات والأدوات المدرسية الخاصة بالطالب مع مراعاة جنس الطالب والمرحلة الدراسية، وبين بأنه لا يتوجب التسجيل المسبق لاستلام الحقيبة بل يتم صرفها حسب مواعيد التموين المسبق للاستلام وذلك تلافيا للازدحام.

وأضاف أنه قد تم توفير 12600 حقيبة يتم توزيعها حسب مواعيد صرف التموين وعلى فترتين صباحية ومسائية وذلك في قاعة مكيفة، مشيرا إلى امكانية حضور الطلبة لاختيار الحقائب التي تناسبهم، موضحا أن تكلفة الحقيبة الواحدة بمحتوياتها كاملة يبلغ 7.250 دنانير، مشيرا الى ان التكلفة الاجمالية للمشروع قد بلغت 91.350 دينارا، مبينا أنه يمكن للراغبين في المساهمة الدفع من خلال القنوات المعتمدة لبيت الزكاة مثل المراكز الايرادية، موقع بيت الزكاة الالكتروني، والرسائل النصية.