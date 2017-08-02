القدومي: القدس قضية عالمية وملك للمسلمين جميعاً رغم الأطماع اليهودية

ثامر السليم

نظمت ادارة مساجد محافظة الفروانية بالتعاون مع مسجد بتلة الخرينج في العارضية ندوة بعنوان «الاقصى في قلوبنا» حاضر فيها د.عيسى القدومي متحدثا عن «المسجد الاقصى الحقيقة والتاريخ». وفي هذا السياق قال د.عيسى القدومي ان محاضرتنا هذه عن المسجد الأقصى تعتبر إسهاما منا بالكلمة إلى الأمة الإسلامية في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى وبيت المقدس وأرض فلسطين، لتثبيت الحقائق حول مكانة المسجد الأقصى في الشرع الإسلامي عبر الرد على شبهات اليهود وأكاذيبهم والتي أرادوا من إشاعتها أن يسلبوا المسجد الأقصى من أصحابه الشرعيين عقيدة وتاريخا وتراثا.

وأضاف القدومي: ان دفاعنا عن القدس والمسجد الأقصى دفاعا عن كل شبر من أرض فلسطين، فالقدس هي فلسطين فهي قضية إسلامية عالمية وملك للمسلمين جميعا رغم الأطماع اليهودية، مؤكدا انها ستعود بإذن الله تعالى إلى سابق عهدها زهرة المدائن ومدينة الرسالات والأنبياء ومسرى خاتم الأنبياء تشد إليها الرحال وتهفو إليها القلوب، مشيرا الى ان الأحاديث النبوية في فضائل المسجد الأقصى وأرض بيت المقدس متعددة الجوانب والتي منها ما اخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم عن حال ما سيؤول إليه المسجد الأقصى وتعلق قلوب المسلمين به، وأن مؤامرات الأعداء على المسجد الأقصى وبيت المقدس ستزداد لدرجة يتمنى المسلم أن يكون له موضع صغير يطل منه على المسجد الأقصى أو يراه منه ويكون ذلك عنده أحب إليه من الدنيا وما فيها.

وتابع: ان فضائل المسجد الاقصى عديدة منها انه القبلة الأول للمسلمين وثاني مسجد وضع على الأرض ومبارك ما فيه وحوله وهو كذلك مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا دعوة موسى عليه السلام وكذلك البشرى بفتحه وفيه تضاعف الصلاة وهو مقام الطائفة المنصورة وكذلك اليه تشد الرحال وهو ارض المحشر والمنشر.

وعن تاريخ بيت المقدس قال القدومي ان تاريخ بيت المقدس والمسجد الأقصى هو تاريخ الأنبياء من لدن آدم عليه السالم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك هو بسيرة الخلفاء الراشدين والصحابة الفاتحين والحركة العلمية الإسلامية وتاريخ الجهاد الاسلامي.

وذكر ان واجبنا كمسلمين اتجاه المسجد الاقصى يكون عبر تربية أبنائنا تربية إسلامية وربطهم بمقدساتهم وترسيخ محبة المسجد الأقصى في قلوبهم، وكذلك عبر إعداد النفس وتهيئتها إيمانيا وتربويا وعلميا وعمليا لقتال اليهود واسترجاع المسجد الأقصى إلى دائرة المسلمين، وكذلك حب الشهادة في سبيل الله ليرخص أمامه كل شيء وتسمو روحه إلى الدار الآخرة بالإضافة الى البراءة من اليهود - أعداء الله تعالى - وبغضهم ورفض التطبيع معهم، والعمل على توحيد الأمة الإسلامية والسعي للوحدة الجامعة التي تربط المؤمنين بعضهم ببعض ولن يوحد هذه الأمة إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع التأكيد على إسلامية قضية فلسطين ورفض أي حلول يضيع بها المسجد الأقصى أو إعطاء الوصاية لليهود على المسجد الاقصى بالمعاهدات والوثائق.