عبدالهادي العجمي
باشر موظفو مكتب إدارة التنفيذ التابعة لوزارة العدل في مركز النويصيب الحدودي عملهم أمس لتحصيل المخالفات والغرامات وتنفيذ الأحكام تبعا لتوجيهات وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب بضرورة تذليل معاملات المراجعين والمسافرين وتجنيبهم عناء تحصيل المخالفات المستحقة عليهم.
وتستمر فترة دوام العمل الرسمي في مكتب النويصيب الحدودي على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ويتم خلالها تحصيل المخالفات والغرامات باستخدام الـ «K-net».
وقال العزب أنه تم رفع ٥ أوامر منع سفر لمواطنين كويتيين.