



الجارالله: أيام المحنة كشفت بطولات كويتية.. ورجال بذلوا أرواحهــم فداء للوطن وما قدمناه ليس بتضحية فالكويت تساوي الكثير والكثير

الدعيج: تعلمنا وضع الخطط الاستباقية مثل خطــة توفير الأدوية التي وضعها د.محمد النخيلان

القشعان: الإنسان السوي يتعلم من الماضي ويستثمر الحاضر ..والاحـتلال ماضٍ لم يعشه أولادنا فعلموهم كيف يرفعون اسم الوطن عالياً

الخضر: الاحتلال العراقي ذكرى لم تمحها السنون فأقول لمن لم يعـشها: هل أنتم بسلوككم الآن شاكرون حامدون لهذه النعمة؟

الفليج: نعتز بدور شباب الكويت الذين توحدوا جميعاً تحت مظلـــة «لجان التكافل» ليسجل الزمن أن التكافل تاريخ وإنجازات

حوار: ليلى الشافعي

٢٧ عاما مرت على هذا الحدث الجلل الذي اصاب العالم كله بالصدمة وعانى فيهه المواطنون أهوالا لم تكن في الحسبان.



بعد ٢٧ عاما يتذكر كل من وزير الصحة الاسبق د.محمد الجارالله ومدير م.



الأمراض السارية د.جمال الدعيج، وعميد كلية العلوم الاجتماعية د.محمود القشعان ورئيس قسم علم النفس جامعة الكويت د.عثمان الخضر والإعلامي د.عصام الفليج عن هذه الايام ودورهم خلالها.د.محمد الجارالله رد على تساؤلاتنا حول الخدمات الصحية في تلك الفترة فاجاب: انقسم العمل الى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى: مرحلة الصدمة والتي منها نزوح العمالة الأجنبية وذهول الإدارة العراقية والثانية مرحلة تمكن الإدارة العراقية ودخول الموفدين بكل أقسام المستشفى والمرحلة الثالثة هي مرحلة الطوارئ والحرب شهر 12 و1 و2، وقامت اللجنة الصحية الخاصة باجتماعات للمديرين بصورة اسبوعية بالاضافة الى الاجتماع الرسمي مع المدير العام العراقي وخدمات القطاعات الصحية الاخرى في المستوصفات والمستودعات والجمعيات والمخابز وكان العمل الفردي للاطباء والصيادلة والمساجد والتمريض.



وضع استعماري



كيف تعاملتم مع العاملين في المستشفيات من قوات الاحتلال؟



٭ عينت سلطات الاحتلال ضابط ارتباط عسكري ومعه مجموعة من الفنيين من أطباء وصيادلة وتمريض ومختلف الفئات، والحقيقة ان جميعهم من الاستخبارات، كذلك وضعت طبيبا من العراق كعضو ارتباط، وهذا ليُملي على المدير الكويتي قرارات السلطات، حيث ان الثقة معدومة تماما بأي كويتي، وهذا وضع استعماري صارخ، وقد تغلغل هؤلاء في كل جناح وغرفة وفي كل مكان.



ولم تكن سلطات الاحتلال مهتمة بالمستشفيات من حيث الادارة والتنظيم والامداد الا بهدف واحد وهو الاستعداد للحرب، وكانت مشاعر الموفدين العراقيين المستعمرين غريبة، فأغلبهم غير متخيل حتى الآن ما حدث من احتلال وغير مقتنع به ولكن يتصرفون كرجال آليين ليس لديهم أي تفكير، وكذلك كانت هناك ملاحظة، وهي انعدام الضمير والاستعداد الفطري لديهم للسرقة من الجميع باستثناءات نادرة، فكان كل موفد عراقي يصل للمستشفى يبدأ في التفكير في كيفية سرقة أي شيء.





هل تذكر لنا باختصار الدور الذي قام به الكادر الطبي العامل في وزارة الصحة خلال فترة الاحتلال؟



٭ لقد حرص الكادر الطبي على استمرار أداء المستشفيات والمستوصفات لرسالتها وعمل في الوقت نفسه على إنشاء عيادات أخرى غير رسمية لتكون بعيدا عن أعين قوات الاحتلال العراقي تقدم خدماتها لأفراد المقاومة والمواطنين، وفي وسط أجواء صعبة، حيث كنا نواجه الموت في كل لحظة، وعندما بدأت مجاميع الاطباء والفنيين المجيء إلى المستشفى العسكري الذي كنت أعمل فيه رئيسا لقسم الحوادث والطوارئ، استطعنا توفير اقسام متكاملة لتقديم الخدمات والعلاج لأي محتاج طوال اليوم دون انقطاع، وأتذكر الطبيب الشهيد هشام العبيدان الذي استمر في أداء واجبه لمدة ثمانية أيام متواصلة في قسم الحوادث.



وبعد اجتياح الكويت بأسبوع بدأ التوافد على المستشفى بالعشرات الى قسم الحوادث نتيجة المقاومة وكل مجموعة تأتي ومعها اثنان من افراد الشرطة العسكرية العراقية، حيث وصل العدد الى 300 جريح، وأجريت لستة منهم عمليات جراحية تكللت بالنجاح، ما جعلهم يبكون بين أيدينا، مؤكدين عدم اقتناعهم بالعدوان على الكويت.



ما مدى توافر الخدمات الصحية في هذا الوقت؟



٭ الخدمات كانت مقبولة، ما لعب دورا كبيرا في صمود ابناء الكويت المتواجدين في الداخل، خاصة بعد ان انتهت الصدمة الأولى لايام الاحتلال، والتي أربكت الجميع، ولم يغادر مديرو المستشفيات من أمثال د. سليمان علي ويوسف النصف ومحمد الشرهان لمدة شهر كامل مما دفع الاطباء والفنيين والممرضين الى الاستمرار في اداء الواجب، كما كان هناك تنسيق كامل بين الاطباء الكويتيين وادارة م.مبارك الكبير وجمعية الهلال الأحمر الكويتية وإدارة الطوارئ الطبية لتنظيم دورات مكثفة بشكل يومي كل واحدة منها امتدت لثلاثة أيام بغرض تنوير وتثقيف المرض حول طرق الاسعافات الاولية ونقل المرضى إلى المستشفيات والمراكز الصحية، ما دفع سلطات الاحتلال الى اغلاق الهلال الاحمر واعتقال خمسة من اعضائه لمدة زادت على الشهر الكامل.



والمرحلة الثانية كانت الاكثر تنظيما في إدارة الخدمات الصحية وتشكلت لجنة من مديري المستشفيات الموجودين في الكويت وهم د. صلاح العتيقي وسليمان العلي ود.يوسف النصف ود.محمد الشرهان ود. عادل التوحيد ود. عادل العصفور ود. عهدي الغانم، وقامت بالتنسيق مع لجان التكافل بوضع خطة تضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية وعلى مستوى عال على الرغم من نقص الامكانيات وازدياد المخاطر.



وبموجب الخطة تم تحديد سرداب أو أكثر في كل منطقة لا يعرفها الا عدد قليل من سكانها وتم تحديد اسم طبيب مسؤول للإشراف على كل سرداب، وكان الغرض من السرداب معالجة رجال المقاومة بعيدا عن اعين قوات الاحتلال والتعامل مع الحالات العاجلة والحرجة بين المواطنين.



وبعد فترة امرت اللجنة بسحب المعدات والادوية من السراديب لإبعاد وتضليل قوات الاحتلال ووزعت ما أمكن استخدامه منها على المواطنين والمقيمين للقيام بتقديم الخدمات الصحية بالتعاون مع لجان التكافل واللجان الشعبية.





ما أصعب القرارات التي واجهتك؟



٭ كان أصعب قرار واجهناه على الإطلاق هو قرار نقل الأطباء الكويتيين الى المحافظات العراقية ترسيخا لزعمهم المعروف ان الكويت هي المحافظة الـ 19، وقد شملت اوامر النقل 130 من العاملين في وزارة الصحة منهم 13 كويتيا، وقد رفض الكويتيون تنفيذ اوامر النقل فتم فصلهم ومكثوا في بيوتهم يديرون العمل في مستشفياتهم بواسطة الأطباء والإداريين الكويتيين المتواجدين في المستشفيات بصورة غير مباشرة ثم رجعوا الى مستشفياتهم قبل بدء الضربة الجوية.



ثم جاءت الضربة الجوية وكنت مديرا لمنطقة الصباح، وكنا ننام في المستشفى لا أذهب للمنزل الا كل يومين او ثلاثة، ومرة طلبونا للتصوير مع الاطفال الخدج ليظهروا ان الوضع طبيعي، ولكني ذهبت لقسم الجراحة حتى لا اظهر في التصوير.



وأود أن أشيد بدور د.محمد الشرهان مدير إدارة الطوارئ في ايام الاحتلال وما بعده بالتعاون مع الدفاع المدني، وكذلك د.محمد النخيلان الذي حافظ على الأدوية ايام الاحتلال حتى انها غطت الاحتياج الى ما بعد الاحتلال ومرابطته في صبحان.



كلمة أخيرة؟



٭ أقول نحن ابناء الكويت مدينون لها، وما قدمناه ليس بتضحية، فهي تساوي الكثير وجميلها علينا، ويجب ان يعرف الجيل الحالي أننا مهما قدمنا لوطننا فلن نوفيه حقه علينا، وأن يعرف كيف تجلت الوحدة الوطنية إبان الاحتلال وكيف اصبحت كل التيارات السياسية والفئات المختلفة متلاحمة، وكان هذا من اسباب تحرير الكويت بعد منة الله علينا، وأتمنى ان يحرص الكويتيون على اللحمة الوطنية والتي يقودها صاحب السمو الامير بمنتهى الحنكة والحكمة وسط العواصف، فالكويت بلد صغير وسط هذا الخضم من قضايا الخليج ونأمل ان يقف الجميع خلف هذه الحكمة، خاصة ونحن نرى في وسائل التواصل الاجتماعي من يدعو لتفكيك الوحدة الوطنية، فعلينا الوقوف خلف صاحب السمو في التئام الأخوة الخليجية ولم الشمل ومن ثم نبتعد عن الشحن والتوتر لنحافظ على بلدنا الحبيب.



تنظيم العمل

كيف كان يتم توفير الأدوية وتوزيعها على المرضى أيام الاحتلال؟



٭ د.جمال الدعيج: الأدوية كانت موجودة في المستشفيات، أما عن الأدوية التي عليها طلب كبير كأدوية السكري والضغط، فلاحظنا ان العراقيين يسحبون منها كميات كبيرة، وأما ادوية مرضى السرطان وغسيل الكلى فكانت شحيحة، ونصحنا المرضى بمغادرة البلد لتلقي العلاج اللازم غير المتوافر.



وقد قمنا بالتنسيق مع المستوصفات ومع الصيادلة بإخفاء الأدوية ولا تصرف إلا بمعرفتنا، ولم يكن هناك كويتيون في الصيدليات، وكان هناك كثير من الاخوة المصريين وغيرهم وتعاونوا معنا، ومن خلال الأخ محمد الخيلان «أبو ياسر» وكيل مساعد للشؤون المستودعات سابقا حيث وفر لنا ادوية الضغط والسكري.



كيف استطاعت كل ادارة للمستوصفات تنظيم العمل بعد التحرير ودوركم في هذا؟



٭ د.الدعيج: كانت المستوصفات قد اغلقت خاصة في الضواحي لعدم وجود عمالة او موظفين وكذلك لتعرض المستوصفات للسرقة وعندما جاءني الإيعاز من حكومة الاحكام العرفية بعد الاحتلال برئاسة المرحوم الشيخ سعد العبدالله السالم بفتح المراكز الصحية والذي اعلن في اذاعة الكويت جاء اطباء سجلوا اسماءهم في قرطبة عندي في الشؤون الصحية في الشرطة وطالبنا من كل طبيب بفتح او كسر باب المستوصف وتواجدهم لإشعار الناس بالأمان مع عدم وجود الامكانيات، لكن مجرد فتح المستوصف شيء مريح وخلال 24 ساعة افتتح 75% من المستوصفات وكان عدد المستوصفات وقتها 50 أو 60 مستوصفا وتمكنا من افتتاح 45 مستوصفا تقريبا.

د.محمد الجارالله ود.جمال الدعيج ود.عصام الفليج مع الزميلة ليلى الشافعي (تصوير عثمان عصام الفليج) د.عثمان الخضر ود.حمود القشعان ود.عصام الفليج

وكيف تم توفير ادوية خلال فترة الاحتلال؟



٭ د.الدعيج: تم وضع خطة استراتيجية لتوفير ادوية تكفي لمدة 6 اشهر يمكننا ان نغطي لنهاية الاحتلال وكان اي شخص سواء كويتي او غير كويتي يطلب المساعدة كنا نقدمها له بدافع ديني.



وقد ادركت ان الطبيب احد مهامه ان يكرس نفسه لخدمة الآخرين، فإذا كانت النية صادقة يهبك الله طاقة مضاعفة لخدمة الإنسانية.



مواقف لا تنسى

وما أكثر المواقف التي لم تنسها؟



٭ د.الدعيج: عندما طلب مني رصد مراصد صواريخ اسكود في المستشفى لضربها والذي وجدها تحت شجرة كبيرة وأبلغت عنها فورا.



ومن المواقف عندما بلغني احد الممرضين العرب ان هناك قسما للأدلة الجنائية في الفروانية وذلك ضمن تجميع المعدات في الاحتلال، وأن هناك سيارات سوبربان بيضاء ممكن استعمالها سيارة اسعاف وتستعمل لنقل الجثث، وذهبنا وكان المكان موحش للغاية ليس به احد وكثير من الجثث من وقت طويل في الثلاجة، واخذنا سيارة الاسعاف واستمرت معنا الى ما بعد التحرير، وقد نفعتنا كثيرا، وبعد ذلك سلمناها للشؤون الصحية بعد التحرير بالشرطة.



وكذلك من المواقف اننا لاحظنا ان العراقيين حتى العسكريين كان بعضهم متداخلا معنا خاصة العسكريين فهم غلابة جدا من غير المختصين بالأمن وغير البعثيين، وتشعر بأنهم مجبورون على ما يقومون به.



ومن المواقف قبل الجمعة الاخيرة قبل التحرير لما بدأت القوات العراقية تأخذ الناس من الشوارع كان يصلي معي في مسجد البابطين في قرطبة عسكري برتبة رقيب وكان يصلي دون ان يتكلم مع احد، وكنا نلتف حوله بعد الصلاة نسأله لقد اخذوا فلانا وفلانا، فقال لنا كلمة لا انساها قال: ما عندي معلومات وأن أنصحكم من اليومين الجايين لا أحد منكم يخرج للشارع وهناك أمر باعتقال كل شخص نراه في الشارع.

الشيخ علي الخالد خالد الهاجري صلاح العبدالجادر

عبدالرحمن العبيدي وفيقة الثابت الشيخة أنوار الجابر

عثمان الخضر بدر الناشي

سهام المرزوق علي المليفي

مركز قرطبة



وأيضا من المواقف التي لا أنساها، انه في مركز قرطبة بالليل أحضروا مصابا من طلق ناري في ذراعه واكتشفت ان هذا المصاب هو ابن عمي وعسكري في الداخلية اسمه بدر احمد الدعيج فاستدعينا د.عادل التوحيد للتعامل مع الرصاصة وتم نزعها وكل ذلك في مبنى الشرطة بقرطبة، هذا المبنى الذي شهد العديد من الحوادث.



وفي حادث آخر كنت أفحص الأطفال الرضع في البيوت وكان أشهر طفلين أذكرهما ذهبت لفحصهما هما التوأم براك وخالد ولدا د.عادل الصبيح، وأيضا عندما استدعاني عبدالرزاق الوزان قال ان القوات العراقية تأخذ الأجانب وكان هناك أميركية مع ابنها في اليرموك وطلبوا مني فحص الابن وتم فحصه واتفقنا ان يغادر الرهائن الى بلادهم.



لقد تعلمت وضع الخطط الاستباقية مثل خطة توفير الأدوية، وقد وضع د.محمد النخيلان الوكيل المساعد الخطة لمدة 6 أشهر وقس على ذلك، لذا أهيب بكل جهاز في الدولة الى ان يضع خطة استراتيجية لجميع الامور الطارئة مثل الاطفائيين وخطط الإخلاء والأمن والسلامة حتى لا ننصدم وان تكون هناك خطة اولى وخطة ثانية.



مراحل الصدمة



سألنا عميد كلية العلوم الاجتماعية ـ جامعة الكويت وأحد الرموز الوطنية إبان الغزو عندما كان رئيسا للاتحاد الوطني في اميركا د.حمود القشعان: كيف استوعبتم الصدمة الاولى للغزو؟



٭ الصدمة تمر بعدة مراحل: مرحلة الإنكار ثم مرحلة الاستغراب ثم مرحلة الاضطراب وهي من أخطر المراحل وكان تواصل طلبة الاتحاد في الكويت وقتها عن طريق البريد ولم يكن هناك الا اثنان فقط من اتحاد الطلبة.



وسألنا الشيخ سعود الصباح ماذا تريدون قلت له نريد التحرك على 3 مستويات، المستوى الديبلومــــــاسي والسياسي والطلابي واتصلنا بالطلبة للتطوع فتجمع 1500 طالب كويتي يقطنون في غرفة في السفارة في السرداب وكان اكبر طالب يوم تخرجه يوم الغزو هو د.طارق السويدان، وأخذنا من السفارة مبلغ 40 الف دينار طلعنا بـ 90 شعبة من الاتحاد واثبتنا للعالم كله ان كل الطلبة الكويتيين خلف الشرعية الكويتية ومعنا 977 أسرة كويتية.



وفي يوم 23/9/1990 اتصل بي د.مساعد الهارون وكان وقتها وكيل وزارة التعليم العالي وقال هذه 5 ملايين دينار مخصصة للاتحاد، وبكل ما قمنا به لم نتكلف الا 40 الف دينار فقط، وكان الشيخ سعد رحمه الله لا ينام وكان له دور كبير في شحن همم الكويتيين وتحركنا على السفارات الخارجية، وألهبنا الحماس في الطلبة وكل طالب رفع علم الكويت ووقف امام البيت الابيض ولأول مرة يخرج الرئيس الاميركي على سور البيت الابيض يؤيدنا وكان موقفا يدمع العين فقد طلع الشيخ جابر ـ رحمه الله ـ وسلم علينا في هذا اليوم وأخذ الشيخ سعود 2977 توقيعا وكتبنا رسالة شكر للطلبة وعندما يأتي اسم الكويت تسقط الطائفيين والقبليين وغيرها وكان نزول الشيخ جابر - رحمه الله - قد أثار الأميركان أنفسهم.



كنت رئيس اتحاد الطلبة في اميركا آنذاك فكيف تعاملتم مع الحدث؟



٭ الدراسة في اميركا تبدأ في أواخر شهر اغسطس في ذلك الوقت دخلت للسفير الشيخ سعود اخذ اذن ان يوقف دراستي لان بلدي يحتاج لي وقلنا للطلبة اي بحث تقومون به حول القضية الكويتية يبدأ العمل به وكان الصوت الموصول للكويت وجمعنا 100 شريط وكنا امام تيارين تيار العرب الذين يشككون وتيار من يحب الكويت ويقف بجانبها وكان الامير بندر بن سلطان سفير السعودية في واشنطن ومعه تركي الفيصل أشعرانا انهما اكثر كويتية وحبا للكويت وكان لهما دور فعال، وكان د.شفيق الغبرا يرد على كل مهاجمي الكويت وايضا كان د.طارق السويدان يترك اهله ويسافر من ولاية لولاية يخطب الجمعة ويعرض القضية واستطاع ان يجمع العرب مع ان التاريخ لم ينصفه وكذلك دور د.مساعد الهارون وكانت كبرى المظاهرات التي خرجت لدعم الشرعية الكويتية في 28/9 عندما القى صاحب السمو امير القلوب رحمه الله الخطاب الشهير في الامم المتحدة تحدى من اليوم الثاني يقابلها في البيت الابيض الرئيس جورج بوش وقد قمنا في اتحاد الطلبة بتنظيم اكبر مظاهرة للكويتيين ظهرا لتمسك ودعم الكويتيين للشرعية المتمثلة في صاحب السمو، وشعرنا بالفخر والاعتزاز لاستجابة اخواننا لنداء الوطن والمشاركة التي جسدت تلاحمنا والتزامنا بما يمليه علينا الموقف واعطاء صورة مشرفة عن الكويت والكويتيين وعلينا ان نعرف ان طلاب المنح هم صوت الكويت وسفراؤها والناطقون لبلادهم وعلينا ان نزرع السلوك الايجابي في الكويت ولا نبكي على ما مضى.



كلمة أخيرة؟



الانسان السوي يتعلم من الماضي ويستثمر الحاضر والغزو ماض لم يعشه اولادنا ولدينا مواطنة عبر تويتر ومواطنة عبر الميدان والمواطنة هي كم اعطيت لبلدك؟



لذا اقول علموا اولادكم كيف ترفعون اسم الوطن عاليا فأنت سفير الكويت بالخارج، اقول وقفوا عنكم الذي فرقكم، فصدام لم يستطع ان يفرقنا ولكن المسميات والشعارات نجحت في تفريقنا.



د. عثمان الخضر



ويلتقط طرف الحديث رئيس قسم علم النفس بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.عثمان الخضر، والذي كان امين سر اتحاد الطلاب في بريطانيا ابان الغزو الغاشم يتذكر ويقول: كنت وقتها ادرس الماجستير في بريطانيا وكان عدد الكويتيين وقتها 25 الفا في لندن من طلبة ومرضى وسياحة وزائرين، ولما حدث الغزو كان مؤتمر الطائف وقد نمت ليلتها وانا غير مرتاح وكان رئيس اتحاد العبدلي قد اتصل في السادسة صباحا وقال انزل بسرعة واتجهنا للسفارة الكويتية في حالة من الحزن والبكاء وتجمعنا كأعضاء اتحاد ودخلنا السفارة وطبعنا اول بيان، وكانت اول ردة فعل شعبية على الحدث، بعدها جمعنا الناس ونظمنا اول مسيرة من السفارة الكويتية الى السفارة العراقية في نفس اليوم وطبعنا البيان ولم يفتحوا لنا باب السفارة فوضعنا البيان من تحت باب السفارة العراقية وكل يوم نذهب للسفارة من يوم 4/8 كل واحد يريد تقديم شيء وبسرعة تم عمل اللجنة الكويتية العليا في مقر اتحاد الطلبة وشكلنا لجانا فرعية اعلامية، اغاثية، واذاعة واشترينا البث لمدة ساعتين يوميا وقد مشينا 140 مسيرة وكل يوم احد نذهب لحديقة الهايدبارك ونأخذ اعلام الكويت ونخاطب الجالية العربية بعد البدء بالسلام الوطني وما زادنا طمأنينة ان الامور تمشي الى التحرير تردد الديبلوماسيين على لندن، وزير الخارجية ممثل سمو الامير وسمو الامير الشيخ صباح الاحمد زارنا في لندن، وزار المقر الساعة 1 ليلا، كما زارنا الشيخ سعد رحمه الله وجمع الكويتيين في صالة كبيرة والقى كلمة وهو واقف لمدة ثلاث ساعات يلخص فيها الازمة ويبث فينا الطمأنينة، وكان عندنا مركز اسلامي فعال ولدينا موضوع حل اغاثة الكويتيين وقد كنا اخذنا مقر الخطوط الكويتية في لندن وكان يستقبل الكويتيين لاخذ الاعاشة، كما عملنا في عدة محاور منها حملة موجهة للاجانب خطابها باللغة العربية حوالي 7 آلاف من اصدقاء الكويت وثانيا: حملة اهل الديرة وخطابها للكويتيين المتواجدين في بريطانيا واجرنا مقر عملنا فيه ديوانية يومية ومصلى وعيادة للكويتيين قام بالعمل فيها اطباء كويتيون، وكنا نقوم بمساعدة الكويتيين في موضوع الاقامة، وكان عادل الجار الله الخرافي لجنة نشطة لهذا، بالاضافة الى القيام بمباراة لكرة القدم لابراز الحدث وكانت لدينا لجنة نسائية نشطة جدا.



وعن سر التميز لطلاب الكويت قال د.الخضر: الطلبة الكويتيون يتقنون اللغة في البلد الذي يعيشون فيه فكانت العملية سهلة، وكذلك معرفة الطلبة بالبيئة التي يدرسون فيها وبسرعة استوعبنا العمل وعملنا مؤتمرين هامين مؤتمر في الشارقة اثناء الغزو ومؤتمر طلابي اسلامي في 22/11 قدمت فيه اوراقا علمية عن (اثر الغزو على المؤسسات التعليمية)، كما قمنا بعمل مؤتمر في بريطانيا طلابي ليلة افتتاح المؤتمر كانت الضربة الجوية.



كلمة أخيرة؟

النداء خلال الاحتلال الطاغية كان مصرا على ابتلاع الكويت

٭ د.الخضر: 2/ 8 كانت تجربة مؤلمة لمن عايشها وكثير من لم يعش هذه التجربة لم ير نعمة التحرير ويتذوق نعمة الأمان في الاوطان ويرى حولنا شعوبا كثيرة مستضعفة في الأرض تتمنى أن تتحرر بلادها.



أقول لكم تذكروا قول الله تعالى: (واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون) فهل أنتم بسلوككم الآن شاكرون حامدون لهذه النعمة؟



التكافل تاريخ وإنجازات



ومع د.عصام عبداللطيف الفليج أحد المرابطين في الكويت فترة الاحتلال العراقي لدولة الكويت، يحدثنا عن أدوار «لجان التكافل» المتعددة في تلك الفترة كان هذا الحوار.



كيف كانت البداية؟



٭ كانت صدمة الاحتلال مذهلة لجميع الكويتيين والمقيمين، فقرر البعض المواجهة عسكريا، والبعض الخروج من البلاد، واستطاع البعض ضبط النفس وتشكيل خلايا ادارية في جميع مناطق الكويت، التي بدأت عشوائية ثم انتظمت مع الوقت.



ومن أبرز تلك الخلايا التي شكلت من كل: د.عقيل النشمي، ود.خالد المذكور، ود.جاسم مهلهل الياسين، والفريق خالد بودي، والنائب السابق عيسى ماجد الشاهين، الذين رأوا ضرورة تنظيم العمل الميداني، وتثبيت المرابطين، والحفاظ على الأرض، وتوالت الاجتماعات، واصبحت «حركة المرابطين»، والتي انبثقت عنها «لجان التكافل» على مستوى الكويت كلها، فلا تخلو منطقة سكنية ولا مؤسسة خدمية من إدارة مباشرة أو غير مباشرة لجان التكافل، حتى تم التحرير بفضل الله عز وجل.



كيف ادارت «لجان التكافل» البلاد بعد خروج آلاف الموظفين؟

منصة اطلاق الصواريخ التي زرعتها العراق في المستشفيات حاولوا تغيير كل شيء

٭ استطاعت «لجان التكافل» بفضل الله، ثم بجهود وخبرات شبابها وتعاون المواطنين والمقيمين فيها، بادارة العمل من خلال تشكيل فرق عمل متشابهة في جميع مناطق الكويت، والمذكورة في اجابة السؤال السابق، وكانت تنسق بين جميع الاقسام والادارات التطوعية.. الصحية والعسكرية والنفطية والمدنية.



ولعلي لا اخفي سرا ان من ابرز اسباب نجاح ادارة «لجان التكافل» للعمل الكبير، هو انتشار شباب «جمعية الاصلاح الاجتماعي» في جميع مناطق الكويت لسنوات طويلة من خلال تربية الناشئة والشباب والانشطة الدورية التي تقام فيها وبمساجدها، فاصبح هناك شباب الرميثية وشباب الخالدية والجهراء والفحيحيل وهكذا في جميع مناطق الكويت الذين استطاعوا ترتيب صفوفهم بشكل سريع، مع التعاون الكبير من الاهالي الذين أولوهم الثقة وسلموهم القيادة.



ولم يكن لذلك كله النجاح لولا توفيق الله عز وجل ثم تعاون جميع المرابطين والتزامهم بتوجيهات قيادة المنطقة الامنية.



وبلا شك ان لذلك العمل اثاره الايجابية والسلبية فمن ابرز الاثار الايجابية ترابط الناس فيما بينهم وظهور قيمة التعاون والتضحية وزوال الفوارق الاجتماعية والعرقية والمذهبية ومن ابرز الآثار السلبية التعرض للاعتقال واحيانا للاعدام.



أعمالي فترة الاحتلال:



٭ عملت فترة الاحتلال في مجال متعددة، بداية في التوثيق الاعلامي، ولما اشتد التفتيش توقفنا عن ذلك ثم عملت في نقل البضائع من مخزن الجمعية الرئيسية الى فرع قطعة 2 بالعديلية ثم الاشراف على الفرع وذلك في الفترة الصباحية وفي ترتيب صلاة القيام في المسجد والمشاركة بترتيب فطور الاثنين والخميس، اضافة الى الواجبات الاجتماعية من صلة رحم، وعيادة مريض ومساعدة محتاج وتقديم العزاء.. وغير ذلك.



موقف في الذاكرة



٭ من الذكريات العالقة ولادة زوجتي، فقد كان التجول ممنوعاً من س11م، حتى س7ص، وبدأ الطلق معها ليلا، فاستحملت ولم تخبرني خوفا علي، ولما صارت الساعة 7 صباحا ايقظتني وقالت لي: بسرعة الى المستشفى، فاخذتها الى مستشفى الولادة، وتيسرت الامور بحمد الله، وعدنا ظهرا مع مولودة جديدة بتاريخ 1 اكتوبر 1990 حيث يمنع بقاء اي احد الا الحالات الطارئة لقلة الاسرة والخدمات والعمالة.



وفي اليوم السابع بحثت لي عن شاة وذبحتها ووزعت لحمها على الاهل والجيران، فكانت أغلى ذبيحة واحلى لحم في وقت شح فيه اللحم.



كلمة أخيرة؟



٭ نحمد الله بداية على التحرير وسلامة الوطن وعلى عودة الشرعية ولعلنا نفتخر نحن الكويتيين بهذه اللحمة الوطنية ونعتز بدور شباب الكويت الذين توحدوا جميعا تحت مظلة «لجان التكافل» ليسجل الزمن ان «التكافل.. تاريخ وإنجازات».