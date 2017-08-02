محمد راتب

قال رئيس اتحاد العاملين في القطاع الخاص سعود الحجيلان ان الاتحاد سيقوم برفع دعوى قضائية الاسبوع المقبل ضد مؤسسة البترول الكويتية وذلك لعدم تطبيقها القانون النفطي على العاملين الكويتيين الذين يعملون في القطاع النفطي الخاص.

وبين الحجيلان في تصريح صحافي أن هذه الشريحة من العاملين وقع عليهم الظلم بسبب اللائحة التنفيذية التي وضعتها مؤسسة البترول والتي تصب في صالح الشركات المقاولة وليست في صالح العمالة الوطنية التي تعاني من تدني الرواتب والمميزات.

واضاف بأن القانون النفطي رقم ٢٨/١٩٦٩ اعطى جميع المميزات المالية التي يحصل عليها العاملون في القطاع النفطي الحكومي للعمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص، لذا قررنا نحن ممثلو العاملين في القطاع الخاص رفع دعوة قضائية باسم جميع العاملين في النفطي الخاص على مؤسسة البترول الكويتية وذلك لتطبيق القانون النفطي على الجميع ولن نسمح باي تجاوز على القانون.