اسامة ابو السعود

هنأ أمين سر نقابة عمال شركة البترول الوطنية هادي العبيدان عمال وموظفي شركة البترول الوطنية الكويتية بصدور احكام محكمة الاستئناف لصالح عمال الشركة والقطاع النفطي وهي احكام تلزم مؤسسة البترول والشركات النفطية التابعة لها بصرف مخصصات السفر والتذاكر وتكريم قدامى العاملين.

وشدد العبيدان في تصريح صحافي على ان هذه الأحكام التاريخية أصبحت واجبة التنفيذ فورا لأنها جاءت مشمولة بالنفاذ وقامت المؤسسة بتعميمها على جميع عمال القطاع النفطي واثبتت أحقيتهم في هذه الامتيازات.

وأكد العبيدان ان هذه الأحكام لم تكن بفضل ولا منة من احد الا الله سبحانه وتعالى ثم تبني نقابة عمال شركة البترول الوطنية لهذه المطالب المستحقة حيث تم رفع قضايا عمالية تكللت بفضل الله ثم بالأحكام التاريخية لقضائنا الكويتي الشامخ الذي يعد نبراس هذا الوطن والحصن الحصين الذي طالما حمى حقوق العمال باحكامه التاريخية التي نفتخر بها امام العالم أجمع. وأوضح ان وقف الاستقطاع من مستحقات نهاية الخدمة جاء بعد تعديل الفقرة الاخيرة من قانون العمل الجديد بالقطاع الاهلي حيث تم تعديل المادة ٥١ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ بالقانون ٨٥ لسنة ٢٠١٧.

وأعرب العبيدان عن أمله ان تصدر مؤسسة البترول قرارا يشمل الزملاء المتقاعدين قبل تعديل المادة ٥١ ومساواتهم بزملائهم المتقاعدين وفق التعديل الجديد إعمالا لنصوص الدستور والقانون التي تنص على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات.