اسامة ابو السعود

زف امين السر المساعد بنقابة نفط الكويت عباس عوض التهاني لعمال القطاع النفطي وفي القلب منهم عمال شركة نفط الكويت بصدور احكام تاريخية تثبت المطالب العادلة والمشروعة لعمال لقطاع النفطي والتي كانت سببا رئيسيا في أضخم اضراب في تاريخ القطاع النفطي في البلاد.

وقال عوض في تصريح صحافي ان الأحكام الجديدة أكدت الحقوق المستحقة لجميع عمال القطاع النفطي بصرف مخصصات السفر والتذاكر وتكريم قدامى العاملين.

وكشف عوض ان نقابة نفط الكويت كسبت الأحكام القصائية وسيتم تنفيذها بأثر رجعي وفق ما طالبت به النقابة وقررته المحكمة وهو ما يعد انتصارا تاريخيا لارادة العمال ولله الحمد.

ودعا عوض مؤسسة البترول الى سرعة تنفيذ الأحكام النافذة والتي يرجع الفضل فيها لله سبحانه وتعالى ثم قضائنا الشامخ وجهود العمال ونقاباتهم النفطية التي تصدت منذ البداية لهذا الظلم بانتقاص حقوق العمال المستحقة.

وشدد على ان استرداد هذه الحقوق لا منة ولا فضل لاحد فيها الا الله سبحانه وتعالى ويجب ان يعي الجميع ان حقوق العمال خط احمر لا يمكن التنازل عنه او المساومة عليه.