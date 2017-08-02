محمد راتب

على الرغم من المخاوف التي سادت سوق السمك والمتسوقـين والباعـــــة والصيادين بسبب قرار الإدارة العامة للمنافذ بالعودة إلى إلزام الصياد بحمل جواز السفر الاصلي وتوقعات البعض بانخفاض كميات المصيد إلا ان الواقع كان مبشرا في اليوم الاول لصيد الربيان في المياه الدولية بعد صدور قرار بفتح الباب امام اللنجات على ان يتم السماح بالصيد في المياه الاقليمية 1 سبتمبر المقبل، حيث اكتظ السوق بعشاق الربيان من كل حدب وصوب بانتظار نزول السلال إليه والحصول على السمك الذي يحبون.

«الأنباء» تواجدت في سوق السمك ورصدت حركة المتسوقين والإقبال ولمست نزول كميات كبيرة من المصيد جرى بيعها بالمزاد وتراوحت الاسعار بين 58 و63 دينارا للسلة الواحدة، وقد بلغ عدد السلال 751 سلة في اليوم الاول مع توقعات بتوافد اعداد اكبر خلال الساعات المقبلة.

بعض الباعة تحدث لـ«الأنباء» بأن الكميات المتوافرة وبهذا الحجم تبشر بانخفاض تدريجي في اسعار السمك وهو الامر الذي لمسناه خلال سؤالنا عن اسعار السمك في اليوم الاول، حيث تسبب نزول الربيان يصاحبه الميد والزبيدي قبله بحالة من الهبوط المقبول، ما انعكس إيجابا على المزاج العام، في حين بلغ سعر 3 كغم من الربيان المخلوط 10 دنانير، والكبير بين 4 و4.5 دنانير.

السوق وفي اول يوم من ايام السماح بصيد الروبيان حظي باقبال كبير للغاية حيث حرص الجميع على الخروج بكميات جيدة من الربيان بأسعار معقولة، مع امانيهم بأن تكون الايام المقبلة بشرى خير بانخفاضات اكبر وأن يسهم فتح الموسم للصيد في المياه الاقليمية الشهر المقبل بتدن اكثر في الاسعار وتغطي الاحتياجات المتزايدة لعشاق الاسماك.

وتوقع بعض الباعة ايضا انخفاضا كبيرا في اسعار السمك وخصوصا إذا تزامن ذلك مع حلول عيد الاضحى المبارك الذي يعتبر عيد اللحوم حيث سيتسبب ذلك بعدم الاقبال بشكل كبير على السمك ما يجعل الاسعار تتدنى إلى مستويات تجعل من الممكن للراغبين فيه الحصول عليه بارخص الأثمان.