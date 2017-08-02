الفهد: التأكيد على عمق الروابط الخليجية والمصير الواحد أبرز أهداف الرحلة

الفودري: 200 شاب شاركوا في الرحلة على متن 13 سفينة باهي أبوالعلا

تواصلت فعاليات رحلة إحياء ذكرى الغوص الـ29 والتي تحمل شعار «خليجنا واحد.. مصيرنا واحد» تحت رعاية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد بإقامة احتفال شعبي مساء اول من امس في منتزه الخيران وسط مشاركة شبابية واسعة، وبحضور رئيس النادي البحري اللواء م.فهد الفهد وأمين سر النادي خالد الفودري ورئيس لجنة التراث البحري المشرف العام على الرحلة علي القبندي والنوخذة خليفة الراشد.

واستهل الحفل بكلمة ألقاها رئيس النادي اللواء م.فهد الفهد، أكد فيها اعتزاز النادي بالرعاية الكريمة لصاحب السمو الامير، مؤكدا اننا نتشرف في النادي البحري بأن ننال من سموه هذه الرعاية السنوية الغالية العزيزة لرحلة الغوص. وأوضح ان رحلة الغوص تعتبر من ابرز الفعاليات الوطنية في مجال احياء التراث البحري على المستويين المحلي والخليجي، وهي تعبر عن مدى اعتزاز وارتباط ابناء الكويت بتراث هذا الوطن العزيز وبماضيه.

وأضاف الفهد ان من أهداف رحلة الغوص التأكيد على عمق الروابط الخليجية والمشاعر المشتركة والمصير الواحد، والتي ارتبط بها أبناء الخليج كافة، شاكرا النواخذة والبحرية الشباب وأهاليهم المشاركين في الرحلة عما بذلوه من جهد وتضحية بوقتهم في سبيل انجاح الرحلة ولجميع أعضاء لجنة التراث بالنادي.

وبين ان رحلة الغوص تجسد أروع الصور المعبرة عن الوحدة الوطنية من خلال تواجد الشباب جميعا بمختلف شرائحهم ومذاهبهم في سفينة واحدة، هويتهم هوية روحية واحدة اسمها «الكويت.

بدوره، أكد خالد الفودري أن عدد المشاركين في الرحلة بلغ 200 شاب من مختلف مناطق الكويت، وذلك للتأكيد على وحدة الوطن ومشاركة الجميع في الاحتفال بالتراث المشرف، وبذكرى الغوص حيث انطلقوا على متن 13 سفينة واستطاعوا تجاوز جميع العقبات من طقس سيئ ودرجة حرارة مرتفعة، موضحا ان اعمار تلك الشباب تتفاوت بين 14 عاما و20 عاما.

من جانبه، أشاد النوخذة خليفة الراشد بمشاركة الشباب الكويتي ورغبتهم الصادقة في إحياء ذكرى الآباء والأجداد بالصورة التي ينشدها الجميع، والتي تعكس مدى اهتمامه بإحياء تراثهم بالصورة التي تشرفهم ويفخرون بها جيلاً بعد جيل. وأعرب عن سعادته لمَا شهده ولمسه من تفاعل كبير من قبل أهالي الشباب المشاركين في الرحلة، وما أظهروه من رغبة في دعم أبنائهم في هذا النشاط الذي سيستفيدون منه مستقبلاً في إثراء معاني الوفاء والإخلاص لتراثهم وثقافتهم العريقة.