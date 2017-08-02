بشرى شعبان

أشادت مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة د.شفيقة العوضي بالمبادرة الطيبة واللفتة الانسانية التي أولاها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لأبنائه واخوانه من ذوي الإعاقة باعفائهم من أداء الرسوم الحكومية المقررة على جميع الخدمات المقدمة من الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

وأكدت العوضي في تصريح صحافي أن هذه التوجيهات التي صدرت من الوزير الجراح تعبير صادق عن مدى حرص المسؤولين في الدولة على تنفيذ وتفعيل القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لاسيما مادة 37 منه التي تنص على اعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة وذلك من أجل رفع المعاناة عن كاهلهم وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض مصالحهم عند تلقيهم للخدمات العامة من كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وتأكيد على استمرار الدولة في شمولهم بمزيد من الرعاية الاجتماعية والاهتمام بشئونهم.