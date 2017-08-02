«الصعاب والمصائب تصنع الرجال، وعند الشدائد تظهر معادن الرجال» هكذا كان الشعب الكويتي الذي مر بأزمة كبيرة عندما أقدم المقبور صدام حسين على احتلال كويت الخير والانسانية واستباح في فجر الثاني من أغسطس عام 1990 حرمة هذه البلاد أرضا وشعبا محاولا طمس هويتها وتاريخها ووجودها.



الا ان أهلها كتبوا بدمائهم الزكية عنوانها الشهادة ولونوها بأروع صور التضحية والفداء من اجل الوطن.



ووقفوا في الداخل والخارج إلى جانب قيادتهم الشرعية صفا واحدا للدفاع عن الوطن وسيادته وحريته.



وقد تجلى الجهاد بأروع صوره والصمود بأسمى معانيه والدفاع عن الوطن بأقوى ارادة من خلال المقاومة الوطنية التي تشكلت نواتها بمجرد دخول القوات العراقية المحتلة ارض الكويت، حيث هب ابطالنا شبابا وشيابا للتصدي لجحافل الغدر وللحفاظ على هويتنا الوطنية.



فحمل رجال الكويت ونساؤها لواء المقاومة في وجه عدو حشد مئات الألوف من الجنود وما لا يحصى من معدات وعتاد فوق ارضنا التي وطئها ولكنه لم يصل ابدا الى قلبها، وظن انه بعدته وعديده سيخضع شعبنا الأبي فكانت ارادتنا أشد وأصلب من اسلحته.



لقد شهدت فترة الاحتلال الكثير من المواقف البطولية التي قدمتها رجال ونساء والكويت في الذود عن ثرى الوطن وكيانه بدمائهم التي أريقت فداء للوطن ودفاعا عن حريته وكرامته.

فالكويتيون ومع تواتر الأخبار الأولى لدخول قوات الاحتلال هذه الأرض الطيبة أعلنوا رفضهم للعدوان السافر ووقفوا في الداخل والخارج إلى جانب قيادتهم الشرعية صفا واحدا للدفاع عن الوطن وسيادته وحريته.

وإبان ذلك عمد نظام الاحتلال البائد إلى اتباع سياسة الأرض المحروقة ولجأ إلى إحراق 752 بئرا نفطية وحفر الخنادق التي ملأها بالنفط والألغام لتكون في وقت لاحق من فترة الاحتلال حدا فاصلا بين القوات العراقية وقوات التحالف.

في مقابل ذلك كان للإدارة الحكيمة المتمثلة في سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وسمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله، طيب الله ثراهما، وصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية آنذاك فضلا عن التأييد الشعبي الدور البارز والكبير في كسب تأييد المجتمع الدولي لتحرير الكويت من براثن الغزو.

وأدان المجتمع الدولي جريمة النظام العراقي البائد في حق الكويت وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارات حاسمة بدءا بالقرار رقم 660 الذي طالب النظام العراقي بالانسحاب فورا، بالإضافة إلى حزمة القرارات التي أصدرها المجلس تحت بند الفصل السابع من الميثاق والقاضية باستخــــــدام القوة لضمان تطبيق القرارات.

وصدر الكثيــــر من المواقــــف العربية والدولية التي تديــــن النظام العراقي وتطالبه بالانسحاب الفوري من الأراضــــي الكويتية وتحملـــــه المسؤوليـــة عما لحق الكويـــــت من أضرار ناجمة عن عدوانـــــه.

وأدى سمو الشيخ صباح الأحمد حينذاك دورا كبيرا في حشد التأييد الديبلوماسي العربي والدولي لمصلحة دعم ومساندة الشرعية الكويتية استنادا إلى خبرته الديبلوماسية الكبيرة منذ بداية تسلمه حقيبة وزارة الخارجية عام 1963 ونجاحه في توثيق علاقات الكويت بالأمم المتحدة ومنظماتها ودولها الأعضاء.

ونجحت جهود سموه الديبلوماسية في كسب الكويـت مساندة عالمية وأممية مــــن خلال توافق الإرادة الدوليــــة مع قيادة قوات التحالف الدولي لطرد المعتدي وتحرير الكويت.