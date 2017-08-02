قال رئيس جمعية العلاقات العامة جمال النصر الله إن ذكرى الاحتلال العراقي الغاشم رغم ما بها من ذكريات أليمة إلا أنها تعيد إلى الأذهان العديد من الومضات المضيئة ومنها تكاتف الشعب الكويتي ووقوفهم يدا واحدة ضد الجيش العراقي بكامل عتاده وأسلحته.

كما أن كلمات سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الاحمد في الأمم المتحدة لازالت محفورة في ذاكرة التاريخ، حيث قال في خطابه يوم 27 سبتمبر 1990 امام الجمعية العامة للأمم المتحدة «ان الكويت التي عرفتموها ستبقى على عهدكم بها دائما وفية لمبادئها غيورة على قيمها مخلصة لأصدقائها محترمة لعهودها ومواثيقها».

نعم ستبقى الكويت وفية لمبادئها، وقد تعلمنا دروسا لن ننساها وهو أن وحدتنا الداخلية قادرة على مواجهة أعتى الجيوش، كما أن الديبلوماسية الكويتية نجحت في حشد الجهود الدولية، لمقاومة المحتل الغاصب وهزيمته وإجباره على الخروج من البلاد.

إننا ونحن نحيي ذكرى الاحتلال الغاشم تعود للأذهان تلك المحنة التي عكست تلاحم الشعب الكويتي، وأثبتت مكانة الكويت الكبيرة في المنظومة الدولية.