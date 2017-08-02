علينا أن نستنهض الهمم ونجدد بطولات أهل الكويت في نفوس الناشئة

عاطف رمضان

اكد الوكيل المساعد لقطاع الإعلام الجديد والخدمات الاعلامية بوزارة الاعلام يوسف مصطفى أن الكويت تستقبل وأبناؤها الأوفياء الذكرى السابعة والعشرين لجريمة العصر حين اقدم النظام العراقي البائد وطاغيته المجرم صدام حسين على احتلال الكويت واستباحة ارضها الطاهرة محاولا الغاء وجودها وضمها الى العراق عبر مئات الآلاف من الجنود والمدرعات متوهما ان الكويت ستكون لقمة سائغة له وللطغاة امثاله.

وقال مصطفى ان الكويت وفقت ارضا وشعبا وقيادة كالطود الشامخ ليشكل جلمودا تكسرت وتحطمت عليه كل امانيهم الخائبة وأحلامهم المريضة.

وأشار الى ان يوم الثاني من اغسطس في كل عام ليس مجرد ذكرى تمر مرور السحاب بل هو يوم خالد شكل تاريخ الكويت الحديثة يوجب علينا جميعا استلهام الدروس والعبر والوقوف المتأمل على جميع البطولات الوطنية لأبناء الكويت رجالا ونساء شيبا وشبابا الذين سطروا اروع قصص البطولة والفداء والبذل والعطاء دون مقابل لوطنهم الغالي الكويت متمسكين بأرضهم وقيادتهم الشرعية باذلين دماءهم رخيصة من اجله.

وأوضح مصطفى ان الذكرى السابعة والعشرين للاحتلال العراقي الغاشم على الكويت تأتي لنجدد عهد الولاء والوفاء العظيم لوطننا الكويت وقسما يتجدد في كل عام للذود عنها والمحافظة عليها من كيد الكائدين وبغي الظالمين وحسد الحاسدين.

وأضاف: انه واجب علينا ان نستنهض الهمم ونجدد بطولات اهل الكويت في نفوس الناشئة والجيل القادم الذي لم يعاصر تلك الأحداث ولم يقرأ قصة الملحمة البطولية الخالدة لكل من ساهم في تحرير الكويت من براثن المحتل الآثم.

ولفت الى ان الكويتيين يستقبلون ذكرى معركة وجودهم في ذلك الصباح الأسود وجميع عناوين النصر ورايات المجد تلوح وترفرف فوق الهامات تؤكد على نجاح الانسان الكويتي في التغلب على جميع الآثار البغيضة التي خلفها ذلك الغزو الذي دمر البيئة الكويتية وحرق ثروة الكويت الوطنية والتي مازلنا نعالج تبعاتها السلبية نفسية كانت أم مادية.

وقال مصطفى اننا اليوم نعيش حالة خاصة في ظروف استثنائية خاصة علينا ان نجعل روح يوم الثاني من اغسطس متلبسة في اجسادنا نشم فيه رائحة بارود ذلك اليوم الوطني الخالد الذي عطر انفسنا وطيب اجسادنا وازكم انوف الغزاة المعتدين وردهم على اعقابهم خاسرين ورد كيدهم الى نحورهم.