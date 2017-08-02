قال عضو مجلس الأمة الأسبق عصام الدبوس إن العالم لا يمكن أن ينسى ذلك الوقت الذي حمل فيه كل كويتي وطنه في قلبه وحافظ عليها لفترة زمنية قياسية وهو خارج وطنه المحتل، مؤكدا أن الكويتيين في أصقاع الأرض تحولوا بشكل طبيعي وتلقائي في ذلك الوقت إلى كويتي واحد دون أي تنسيق أو ترتيبات أو تعليمات من أحد.

وأضاف أن الكويتيين نجحوا في تحويل ذكرى الاحتلال الأليمة إلى إطار زمني للدروس والعبر المتعلقة بالانتماء والوطنية والسيادة وحب الأرض والتكاتف والتلاحم والالتفاف حول قيادتهم السياسية التي يحبونها، مترحما على روح سمو أمير القلوب الراحل الشيخ جابر الأحمد الذي قاد تلك المرحلة العصيبة بكل حكمة واقتدار وعز وكرامة.

وأشار الدبوس إلى أن الشعب الكويتي مر بتجربة ندر نظيرها في العالم ونجح في تخطي تلك المحنة العامة التي أصابت كل مواطن كويتي من دون استثناء، مؤكدا أن الشعب الكويتي لم ولن يتغير وهو ما أثبتته الأيام والمحن والتجارب وسيبقى ملتفا خلف قيادته الصادقة والشريفة والوطنية المتمثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي يصعد بالكويت والكويتيين يوما بعد يوم إلى الأعلى حتى وضع الكويت في مصاف الدول الكبرى بتأثيريها الإقليمي والعالمي وبات اسم الكويت حاضرا في المحافل الدولية والإنسانية والسياسية على مستوى العالم بأسره.