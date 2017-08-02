هناك من يحاول دس السمّ في وعاء الوحدة الوطنية الكويتية

قال مرشح مجلس الأمة السابق م.أحمد الحمد: إن الشعب الكويتي استطاع في أكثر من مناسبة في تاريخه الحديث تقديم دروس وعبر عميقة وصادقة وحقيقية للعالم، معتبرا أن كارثة الاحتلال العراقي للكويت كانت أكبر برهان على أن قوة الشعب في تلاحمه والتفافه حول قيادته السياسية الصادقة مهما كانت المصائب والأحداث ومهما كبرت المؤامرات والدسائس، مبينا أن احتلال بلد كامل شهورا عجافا من قبل دولة جارة كبيرة هو حدث جلل وخطير وتصغر بعده كل الأحداث الأخرى التي يمكن أن تمر بها الكويت من بعض الدسائس هنا وبعض المؤامرات هناك وبعض النعرات هنا وبعض المزايدات هناك.

وأضاف الحمد متعجبا من أمر البعض من أصحاب النفوس الضعيفة الذين مازالوا يحاولون دس السم في وعاء الوحدة الوطنية الكويتية من خلال إثارة الفتن وتزكية النعرات الطائفية والعزف المقيت والرتيب والمكرر من خلال تصريحات أو مواقف هنا وهناك، مؤكدا أنهم سيفشلون في تفريق شعب لم تفرقه كارثة احتلال بلد كامل ولم تؤثر على لحمته الوطنية تفجيرات إرهابية استهدفت كل الطوائف دون استثناء.

وأكد الحمد ضرورة أن تكون الحكومة أكثر حزما وحسما وبشكل دائم مع كل من تسول له نفسه العبث بحرية واستقرار الدولة وأمنها من خلال بعض الأدوات المشبوهة وحسابات التواصل لضرب منهج الحياة الذي اختاره الكويتيون منذ قديم الأزل والقائم على التعايش والاحترام المتبادل وحب الخير وحرمة الجار والأخوة والطيبة والكرم والنخوة والشهامة، مشددا على أن الظروف الإقليمية والعالمية ساهمت في خروج هؤلاء من أوكارهم وجحورهم ليقوموا بما صنعوا له وما يقتاتون عليه.

وبين الحمد أن الأمل معقود على الشعب الكويتي الأصيل وقيادته الحكيمة وهو أمل مستحق لشعب زادته المصائب تلاحما وقوة والتفافا حول قيادته التي يثق بها كل الثقة وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي حافظ على الكويت في أحلك الظروف وزاد من قوتها ومنعتها بتعزيز مبادئ الانتماء والوطنية من خلال ممارسات محنكة تاركا الشعارات لأهل الشعارات.